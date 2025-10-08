október 8., szerda

Koppány névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu PODCAST

2 órája

Jancsó Dórának az élet írta a legszebb főszerepet

Címkék#BOON podcast#boon.hu PODCAST#podcast

Galambos Eszter újságíró a boon.hu podcastjében beszélgetett Jancsó Dóra színművésszel. Jancsó Dóra élete részévé vált a tehetséggondozás és lassan egy éve anyaként is kiteljesedhetett.

Galambos Eszter

A tavalyi évben a Jancsó Dóra színművész édesanya lett, jelenleg egy 10 hónapos kisfiú anyukája. 

Jancsó Dóra
Jancsó Dóra színművész volt a podcast vendége 
Fotó: MW

A podcastből megtudhatjuk, hogy az anyaság mennyiben változtatta meg Jancsó Dóra színművész életét, hogyan tudja összeegyeztetni ezt az új szerepet a szakmai életével. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Jancsó Dóra hisz tanítványaiban 

Hallhatunk arról is, hogy milyen hangsúlyos szerepet játszik életében a tehetséggondozás, kis tanítványainak terelgetése és kibontakoztatása. Személyes gondolatokat fogalmaz meg Miskolchoz és vármegyénkhez való kötődéséről és arról, hogy milyen sokat számít neki a közönség szűnni nem akaró szeretete.

 

boon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu