Amikor az alkotói lét kinövi a jogász szakmát: Jacsó Pál Prima Díj várományos 2025-ben

Jacsó Pál életének fókusza egyre inkább az alkotói lét felé tolódik

A podcast-beszélgetésben őszintén mesélt arról, hogyan változott meg az élete az elmúlt években:

A költészet és az előadói lét lassan kinövi a jogászi hivatásomat, de ezzel együtt érzem teljesnek az életem. Boldoggá tesz, ha adhatok valamit másoknak – legyen szó egy fiatal tehetség tandíjáról vagy épp a belváros megtisztításáról. Ez mind a mi városunk, a mi felelősségünk.

Jacsó Pál számára a Prima Díj nem csupán személyes elismerés lenne, hanem visszajelzés arról, hogy a közösségi munka, az emberekért végzett önzetlen szolgálat igenis érték.

„Természetesen nagy megtiszteltetés a jelölés, de nem ez határozza meg, mit teszek holnap. Akár nyerek, akár nem – ugyanúgy dolgozom tovább Miskolcért és az emberekért. Hiszek abban, hogy a civil összefogás képes megváltoztatni a világot.”

A lokálpatrióta jogász-költő szerint a közösségépítés nemcsak feladat, hanem hivatás is – olyan belső parancs, amit az ember a szívében hordoz. A beszélgetés végén elárulta: számára a legnagyobb elismerés az, ha látja, hogy mások is kedvet kapnak a cselekvéshez.

A teljes beszélgetés meghallgatható a Boon.hu podcast rovatában, illetve megtekinthető a Borsod Online YouTube-csatornáján is. A felvételben szó esik arról is, hol és hogyan lehet szavazni a Prima Közönségdíj várományosaira.

