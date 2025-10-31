1 órája
Amikor az alkotói lét kinövi a jogász szakmát: Jacsó Pál Prima Díj várományos 2025-ben
Bár a jogi pálya adta meg számára az alapot, mára az alkotás, a közösségi szolgálat és a lokálpatriotizmus határozza meg mindennapjait. A Prima Díj idei várományosai között szerepel Jacsó Pál jogász, költő és előadó, aki évek óta szívvel-lélekkel szolgálja Miskolcot.
Kevés olyan ember él ma Miskolcon, akinek szavai mögött ekkora hit, lelkesedés és szolgálatvágy rejlik, mint Jacsó Pál. A jogász-költő nemrég a Prima Díj 2025-ös jelöltjei közé került – ez az elismerés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a legkiválóbb kulturális, tudományos és közéleti teljesítményeket jutalmazza.
A Prima Díj célja, hogy felhívja a figyelmet azokra az emberekre, akik példamutató munkájukkal formálják közösségünket. Jacsó Pál ezek közé a személyiségek közé tartozik: nap mint nap tesz a városért, az emberekért és a közösségért, amelyben él. Mint mondta, a szolgálat és az alkotás nem választhatók el egymástól, hiszen mindkettő ugyanabból a belső elhivatottságból fakad.
Jacsó Pál életének fókusza egyre inkább az alkotói lét felé tolódik
A podcast-beszélgetésben őszintén mesélt arról, hogyan változott meg az élete az elmúlt években:
A költészet és az előadói lét lassan kinövi a jogászi hivatásomat, de ezzel együtt érzem teljesnek az életem. Boldoggá tesz, ha adhatok valamit másoknak – legyen szó egy fiatal tehetség tandíjáról vagy épp a belváros megtisztításáról. Ez mind a mi városunk, a mi felelősségünk.
Jacsó Pál számára a Prima Díj nem csupán személyes elismerés lenne, hanem visszajelzés arról, hogy a közösségi munka, az emberekért végzett önzetlen szolgálat igenis érték.
„Természetesen nagy megtiszteltetés a jelölés, de nem ez határozza meg, mit teszek holnap. Akár nyerek, akár nem – ugyanúgy dolgozom tovább Miskolcért és az emberekért. Hiszek abban, hogy a civil összefogás képes megváltoztatni a világot.”
A lokálpatrióta jogász-költő szerint a közösségépítés nemcsak feladat, hanem hivatás is – olyan belső parancs, amit az ember a szívében hordoz. A beszélgetés végén elárulta: számára a legnagyobb elismerés az, ha látja, hogy mások is kedvet kapnak a cselekvéshez.
A teljes beszélgetés meghallgatható a Boon.hu podcast rovatában, illetve megtekinthető a Borsod Online YouTube-csatornáján is. A felvételben szó esik arról is, hol és hogyan lehet szavazni a Prima Közönségdíj várományosaira.
