Jó ég, mit úsztak meg a borsodi autósok! Még jó, hogy jöttek a rendőrök!

Címkék#ittas sofőr#rendőrség#közlekedés

A rendőrök ősszel is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, nagy kockázatot jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat – hívja fel a figyelmet a police.hu.

A fotó illusztráció
Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW

A vármegye útjain október 6–12. között három közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 25 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhattak volna.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan vagy bódultan vezetnek járművet, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik!

További hírek a boon.hu-n.

 

