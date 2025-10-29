Százmillió ide is, oda is – Tállya és Szemere a két nyertes

Két úgynevezett TOP-pluszos pályázatával is nyert a Szerencsi Tankerületi Központ. Az anyagi támogatás Tállya, illetve Szemere települések általános iskoláinak felújításához nyújt forrást, az Európai Unió jóvoltából.

A tállyai iskolába idén előbb váratlan látogató érkezett, majd most százmilliós beruházási pénz – két borsodi település iskoláinak felújításához is

Forrás: zempleni-tallya.edu.hu

Tállya és Szemere iskoláinak felújításához száz-száz millió

A Szerencsi Tankerületi Központ a napokban jelentette be, hogy támogatást nyert a TOP-PLUSZ-3.3.3-23-B01-2024-00015 és a TOP-PLUSZ-3.3.3-23-B01-2024-00016 azonosítószámú pályázataira. Mint a Szabó Árpád tankerületi igazgató neve alatt közzétett tájékoztatás kifejti, a fejlesztendő-felújítabndó intézmények:

Zempléni Árpád Általános Iskola, Tállya – 100 millió Ft értékben

Szemerei Általános Iskola, Szemere – 100 millió Ft értékben

A Szerencsi Tankerületi Központ 100,01 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében benyújtott projektjére. A projekt célja a fejlesztéssel érintett tállyai Zempléni Árpád Általános Iskolában a minőségi oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. A fejlesztés fő célja az állami fenntartású köznevelési intézmény felújítása, korszerűsítése, műszaki színvonalának emelése, energiahatékonysági fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzés az alábbi tevékenység által – taglalja a közlemény. Az iskolaépület tetőszerkezete, tantermei, a vizesblokkok, a közlekedők és a közösségi tér felújítása fog megvalósulni. Cél a köznevelési intézmény valós, helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztése; az érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató feladatellátási hely (a Rákóczi utca 16-18. alatt intézményépületek) korszerűsítése. A befejezés várható dátuma 2027. május 31.

Kiemelt cél az oktatási infrastruktúra területi különbségeinek a kiegyenlítése; az egyenlő esélyek megteremtése; a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférés biztosítása; a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása. A fejlesztés (infrastruktúra- és eszköz-) közvetlenül járul hozzá az intézmény eredményességének, hatékonyságának fokozásához, a szolgáltatás színvonalának emeléséhez. A Tankerület Esélyegyenlőségi Tervében is kiemelt fókuszban áll a minőségi oktatáshoz, neveléshez való egyenlő hozzáférés biztosítása. Jelen beruházással az oktatás feltételrendszerének minősége javul, melyhez az egyenlő esélyű hozzáférés a hivatkozott dokumentum alapján biztosított. A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

A projektről bővebb információt a kk.gov.hu/szerencs weboldalon találhatunk.

Szinte ugyanezt, a fentiek mását lehet leírni a hasonlóképp százmilliós uniós támogatásban részesült másik fejlesztésről. Itt ugyancsak a Szerencsi Tankerületi Központ nyert 100,01 millió forint vissza nem térítendő támogatást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz ,,Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében benyújtott TOP_PLUSZ-3.3.3-23-BO1-2024-00016 azonosítószámú projektjére. Ez esetben a fejlesztés a Szemerei Általános Iskolában a minőségi oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtését érinti. A célja szintén az intézmény bővítése, műszaki színvonalának emelése, energiahatékonysági fejlesztése és kapcsolódó eszközbeszerzés. Méghozzá a Fő utca 20. szám alatti intézmény két korszerű, mai igényeknek megfelelő tanteremmel és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel történő bővítése. Az új épületrész komplex módon akadálymentes lesz. A fejlesztés részét képezi egy 2 kW-os napelemes rendszer kiépítése. A befejezés várható dátuma Szemere esetében: 2026. június 30.