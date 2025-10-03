október 3., péntek

Helga névnap

12°
+14
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudta?

1 órája

Súlyos ipari baleset történt Sajóbábonyban - képekkel

Címkék#baleset#Katasztrófavédelem#Rendőrség#szervezetek#Külső Védelmi Terv

Működött a gyakorlatban is. Egy váratlanul bekövetkező súlyos ipari baleset esetén ilyen feladatokat végeznek a tervben szereplő szervezetek.

Boon.hu

Október harmadikán, pénteken reggel kilenc órás kezdéssel a Katasztrófavédelem és a Sajóbábony Város polgármesterének vezetésével részleges Külső Védelmi Terv gyakorlatát hajtották végre Sajóbábonyban, ahol azt szimulálták, milyen feladatokat végez el egy súlyos ipari baleset bekövetkeztével a Katasztrófavédelem, a Rendőrség, a Mentőszolgálat, a Népegészségügyi Szakigazgatási szerv és a Polgármesteri Hivatal.

Súlyos ipari baleset esetére készültek fel Sajóbábonyban
Súlyos ipari baleset esetére készültek fel Sajóbábonyban
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Súlyos ipari baleset esetén

A gyakorlat célja az volt, hogy bemutassa egy váratlanul bekövetkező súlyos ipari baleset esetén elrendelt feladatoknak, a tervben szereplő szervezetek képviselőinek Sajóbábony Város jóváhagyott Külső Védelmi Tervének alkalmazását és a résztvevő szervek, szervezetek összehangolt tevékenységét, valamint hogy ellenőrizzék a felkészültséget és növeljék a lakosság biztonságát. 

Védelmi gyakorlat Sajóbábonyban 10.03.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Dr. Szilva István, Sajóbábony polgármestere az eseményen elmondta:

Számunkra kiemelten fontos, hogy ha valóban ilyen katasztrófa történne, akkor az a csapat, akikkel együtt dolgozunk, szakavatottan, hatékonyan tudjon reagálni, illetve segíteni a hatóságok feladatát.

A védelmi gyakorlat programjáról

A gyakorlat során hatósági járművek voltak jelen a városban és tűzoltó egységek hajtottak végre különböző feladatokat.

A program része volt többek közt az SLP Europe Kft. veszélyeztető hatásainak bemutatása, a biztonságos üzemeltetés gyakorlati aspektusai és a veszélyhelyzetek ismertetése egy előadás keretein belül, valamint az óvoda elzárkóztatása. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu