Súlyos ipari baleset történt Sajóbábonyban - képekkel

Október harmadikán, pénteken reggel kilenc órás kezdéssel a Katasztrófavédelem és a Sajóbábony Város polgármesterének vezetésével részleges Külső Védelmi Terv gyakorlatát hajtották végre Sajóbábonyban, ahol azt szimulálták, milyen feladatokat végez el egy súlyos ipari baleset bekövetkeztével a Katasztrófavédelem, a Rendőrség, a Mentőszolgálat, a Népegészségügyi Szakigazgatási szerv és a Polgármesteri Hivatal.

Súlyos ipari baleset esetére készültek fel Sajóbábonyban

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó