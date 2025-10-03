37 perce
Súlyos ipari baleset történt Sajóbábonyban - képekkel
Működött a gyakorlatban is. Egy váratlanul bekövetkező súlyos ipari baleset esetén ilyen feladatokat végeznek a tervben szereplő szervezetek.
Október harmadikán, pénteken reggel kilenc órás kezdéssel a Katasztrófavédelem és a Sajóbábony Város polgármesterének vezetésével részleges Külső Védelmi Terv gyakorlatát hajtották végre Sajóbábonyban, ahol azt szimulálták, milyen feladatokat végez el egy súlyos ipari baleset bekövetkeztével a Katasztrófavédelem, a Rendőrség, a Mentőszolgálat, a Népegészségügyi Szakigazgatási szerv és a Polgármesteri Hivatal.
Ikerpár, akik életeket mentenek: saját pénzükből tartják fenn a tiszabábolnai tűzoltókat - fotókkal, videóval
Súlyos ipari baleset esetén
A gyakorlat célja az volt, hogy bemutassa egy váratlanul bekövetkező súlyos ipari baleset esetén elrendelt feladatoknak, a tervben szereplő szervezetek képviselőinek Sajóbábony Város jóváhagyott Külső Védelmi Tervének alkalmazását és a résztvevő szervek, szervezetek összehangolt tevékenységét, valamint hogy ellenőrizzék a felkészültséget és növeljék a lakosság biztonságát.
Védelmi gyakorlat Sajóbábonyban 10.03.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Dr. Szilva István, Sajóbábony polgármestere az eseményen elmondta:
Számunkra kiemelten fontos, hogy ha valóban ilyen katasztrófa történne, akkor az a csapat, akikkel együtt dolgozunk, szakavatottan, hatékonyan tudjon reagálni, illetve segíteni a hatóságok feladatát.
A védelmi gyakorlat programjáról
A gyakorlat során hatósági járművek voltak jelen a városban és tűzoltó egységek hajtottak végre különböző feladatokat.
A program része volt többek közt az SLP Europe Kft. veszélyeztető hatásainak bemutatása, a biztonságos üzemeltetés gyakorlati aspektusai és a veszélyhelyzetek ismertetése egy előadás keretein belül, valamint az óvoda elzárkóztatása.
Útlezárások sora béníthatja meg a közlekedést Miskolcon– több fontos utca is érintett!
Valami nem stimmel a legújabb szállodai ígéretekkel – ne dőlj be neki!