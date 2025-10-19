Mentál Pajzs a digitalizációval járó veszélyek ellen - képekkel

Koncz Zsófia közölte, a héten elindult a Mentál Pajzs program, aminek keretein belül szűrőbuszok bevonásával foglalkoznak a lelki egészség vizsgálatával. Hozzátette, az iskolás korosztály számára is segítséget nyújtanak, felhívják a fiatalok figyelmét a testi és lelki egészség egyensúlyának fontosságára. Az államtitkár elmondta, hogy az Országgyűlés előtt van egy törvényjavaslat, amiben fontos ajánlásokat fogalmaznak meg a 6 éven aluli gyermekek digitális eszközök használatával kapcsolatban. Erről is szólt az ifjúsági innovációs fórum.

Koncz Zsófia beszédet mondott a Tiszalúcon tartott ifjúsági innovációs fórum keretében

Fotó: Vajda János

Koncz Zsófia, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője, elmondta, a digitalizáció és az okoseszközök használata lehetőséget jelent, amint a kormányzat is felismert azzal, hogy megújították Magyarország mesterséges intelligencia stratégiáját. Ismertetése szerint ebben olyan célokat tűztek ki, mint a GDP és a magyar vállalati termelékenység növelése a mesterséges intelligencia által, valamint egymillió, az AI-által támogatott magasabb hozzáadott értékű munkakör kialakítása.