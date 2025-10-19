október 19., vasárnap

Mentál Pajzs a digitalizációval járó veszélyek ellen - képekkel

A digitalizációval egyben megnyíltak olyan veszélyek is, amelyekre reflektálni kell - mondta Koncz Zsófia. Tiszalúcon. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Z ifjúsági innovációs fórum keretében beszélt.

A tiszalúci fórumon sokan vettek részt

Fotó: Vajda János

Koncz Zsófia közölte, a héten elindult a Mentál Pajzs program, aminek keretein belül szűrőbuszok bevonásával foglalkoznak a lelki egészség vizsgálatával. Hozzátette, az iskolás korosztály számára is segítséget nyújtanak, felhívják a fiatalok figyelmét a testi és lelki egészség egyensúlyának fontosságára. Az államtitkár elmondta, hogy az Országgyűlés előtt van egy törvényjavaslat, amiben fontos ajánlásokat fogalmaznak meg a 6 éven aluli gyermekek digitális eszközök használatával kapcsolatban. Erről is szólt az ifjúsági innovációs fórum. 

innovációs fórum
Koncz Zsófia  beszédet mondott a Tiszalúcon tartott ifjúsági innovációs fórum keretében
Fotó: Vajda János

Koncz Zsófia, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője, elmondta, a digitalizáció és az okoseszközök használata lehetőséget jelent, amint a kormányzat is felismert azzal, hogy megújították Magyarország mesterséges intelligencia stratégiáját. Ismertetése szerint ebben olyan célokat tűztek ki, mint a GDP és a magyar vállalati termelékenység növelése a mesterséges intelligencia által, valamint egymillió, az AI-által támogatott magasabb hozzáadott értékű munkakör kialakítása. 

II. Tiszalúci Ifjúsági Innovációs Fórum 10.19.

Fotók: Vajda János

Felhívta a figyelmet arra, hogy ezekre a kihívásokra és technológiai fejlődésre a mai oktatási rendszernek és a szakképzésnek is választ kell tudnia adni. Hangoztatta: ezen a területen is jó úton járunk, és emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban a szakmák európai versenyén a magyar csapat az informatika területén minden kategóriában aranyérmet szerzett. Az államtitkár hozzátette, a magyar fiatalok az informatika és a digitalizáció területén kiemelkedő munkát végeznek. Példaként említette a bodrogkeresztúri általános iskolásokat, akik egy hongkongi világversenyen 420 csapat közül hozták el az első helyet. 

