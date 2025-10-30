Ingyenes budapesti osztálykirándulásra pályázhatnak iskolák

Iskolai osztályok pályázhatnak ingyenes utazásra és belépésre a budapesti Csodák Palotájába. A lehetőség az Oszkár Telekocsi felhívása révén adódott: az utazásszervező cég a tizennyolcadik születésnapja alkalmából hirdette meg.

Ezen a képen még egy korábbi osztálykirándulása látható a baktakéki általános iskolásoknak – most esély van ingyenes utazásra a fővárosba

Forrás: Németh Andrásné

Ingyenes utazásra pályázhatnak iskolai osztályok

A kezdeményezés célja, hogy olyan gyerekcsoportok osztálykirándulását finanszírozza, akik számára egy budapesti út megszervezése közlekedési és anyagi okokból nehezen megoldható – derül ki a kezdeményezésről szóló sajtóközleményből.

A lényeg tehát: hazai iskolák osztályai pályázhatnak ingyenes utazásra és belépésre a budapesti Csodák Palotájába az Oszkár Telekocsi felhívásának keretében, melyet tizennyolcadik születésnapja alkalmából hirdetett meg a vállalat.

Idén ünnepli fennállásának tizennyolcadik évfordulóját az Oszkár Telekocsi, Magyarország egyik legnépszerűbb autómegosztó szolgáltatása. A cég a nagykorúvá válása alkalmából országos pályázatot hirdet általános iskolai osztályok számára, melynek keretében a kiválasztott osztályok költségmentesen juthatnak el a budapesti Csodák Palotájába.

A programra minden magyarországi általános iskola, illetve nyolc- vagy hatosztályos gimnázium osztálya jelentkezhet, 15–60 fős csoportlétszámmal. A kiválasztott osztályok 2025. december 3-án vagy 4-én vehetnek részt a kiránduláson, ami a tudományos és közösségi élményekre helyezi a hangsúlyt. Az Oszkár Telekocsi összesen 2,5 millió forint értékben támogatja az utazásokat, a belépést pedig a Csopa Élmény Kft. a pályázathoz csatlakozva ingyenesen biztosítja a fiataloknak.

– Számos vidéki intézmény számára egy napos fővárosi kirándulás megvalósítása jelentős kihívást jelent olyan logisztikai akadályok miatt, melyek csak nagyobb anyagi ráfordítással lennének megugorhatóak. Ezzel a kezdeményezéssel azon osztályok utazását kívánjuk támogatni, amelyek számára ez az élmény máskülönben elérhetetlen lenne. Az Oszkár Telekocsi immár tizennyolc éve azon dolgozik, hogy a közlekedés a szabad helyek kihasználásával lehető legszélesebb körben megfizethető és hozzáférhető legyen, és ennek szellemében most a gyermekek számára is lehetőséget szeretnénk biztosítani egy felejthetetlen egész napos osztálykirándulásra – nyilatkozta a fentiek kapcsán Prácser Attila, az Oszkár Telekocsi társalapítója.

Oszkar.com / Telekocsi Kft.

Az Oszkar.com Telekocsi szolgáltatást 2007. november végén indította el két egyetemista, Gyürüs Máté és Prácser Attila. Az Oszkár mára közel 1 millió felhasználóval Magyarország kedvelt telekocsi-szolgáltatása. A rendszer célja, hogy összehozza az egy irányba tartó autósokat és utasokat. A hosszabb útra induló autósok meghirdethetik az autóban lévő szabad helyeiket, így csökkentve útiköltségüket, míg az utasok egy megfizethető, gyors és rugalmas utazási formát választhatnak.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok az iskolák – derül ki a részletes tájékoztatóból – , amelyek hátrányos helyzetű vagy nehezen megközelíthető településen működnek, illetve ahol a diákok számára korlátozott a hasonló programokon való részvétel lehetősége. A jelentkezéshez egy rövid, legfeljebb 1500 karakteres indoklást és egy, a buszos utazásról szóló árajánlat csatolandó. A pályázatot az osztályt képviselő tanár vagy osztályfőnök nyújthatja be 2025. november 10-ig.

A Csodák Palotája 30 éve a hazai tudományos ismeretterjesztés kiemelkedő szereplője. Magyarország első interaktív tudás- és élményközpontjaként játékos formában hozza közel a természettudományokat minden korosztályhoz. A játékos eszközök, a Richter Gedeon labor kísérletei és a látványos Öveges termi előadások élményszerű módon segítik a diákokat a fizikai világ tapasztalati megismerésében, miközben a Csopa ma is hű céljaihoz: a tanulás öröm, a felfedezés kaland.

Az „Egy csodás nap Oszkárral” pályázati felhívásáról és a jelentkezés menetéről bővebben itt olvashatnak: 18.oszkar.com/palyazat.