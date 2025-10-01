1 órája
„Az időskor nem bezárás, hanem lehetőség” - első alkalommal tartottak Idősügyi Konferenciát Miskolcon
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége által szervezett programra várták a szakembereket és az érdeklődőket október 1-én, szerdán a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárba. Az Idősek Világnapja alkalmából először szerveztek Idősügyi Konferenciát Miskolcon.
Az Idősek Világnapja alkalmából tartottak Idősügyi Konferenciát Miskolcon
Fotó: Galambos Eszter
Az Idősek Világnapja rendezvényét 1991. október 1-jétől tartják szerte a világban.
A program bevezetőjében elhangzott, hogy a miskolci alkalom az idősek helyzetét, a róluk való egészségügyi és szociális gondoskodás lehetőségeit járja majd körbe előadások formájában. Az idős korral kapcsolatos kérdések nagyon időszerűek, hiszen az elkövetkező évtizedekben az idősek száma világszerte növekedni fog és 2050-re eléri az 2,5 milliárd főt. Hazánkban az ország lakosságának a húsz százaléka 65 éven felüli, ez 2030-re várhatóan eléri a huszonöt százalékot.
Az Idősek Világnapja jó alkalom köszönetet mondani
Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy egy felelős városvezetés kötelessége, hogy egy közösség minden korosztálya felé kelő figyelmemmel, megértéssel és támogatással forduljon.
Az idősek szerepe városunkban különösen fontos, hiszen Önök a város megtartó alapja, példamutatása és bölcsessége. Ma egy új hagyomány indul el ezzel a konferenciával, ahol a figyelem és a tisztelet nemcsak Önökről szól, hanem Önökért is
– nyitotta meg az alpolgármester a konferenciát, majd köszönetet mondott mindazért amelyet a jelenlévők a közösségért, a családjukért, a városukért tettek.
I. Idősügyi Konferencia Miskolcon 10.01.Fotók: Galambos Eszter
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere kiemelte, hogy 2014-től a városban elkötelezett cél az idősek támogatása.
„A Salkaházi Program ezért indult el. Ez nemcsak egy egyszeri juttatás, egy jelképes köszönetnyilvánítás, hanem egy olyan rendszer, amibe nagyon sok kulturális elemet lehet becsempészni és remélhetőleg ebben az évben tovább tudjuk bővíteni ennek a sorát” – tette hozzá.
Az időskor egy lehetőség
Szegedi Judit, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy ezzel a konferenciával hagyományt szeretnének teremteni.
Ez az esemény, több mint egy találkozó szimbolikus üzenetet is hordoz. Üzenete annak, hogy közösségükben az idősek bölcsessége, tapasztalata és embersége nem csak érték, hanem iránytű is mindannyiunk számára. Az idősek életútja, munkája, családért és társadalomért tett erőfeszítései biztos alapot adtak a mai generációnak. A konferencia alkalmat ad arra, hogy együtt gondolkodjunk az időskor méltóságával, a nyugdíjasok helyzetéről, a közösség összetartásáról és a jövő kihívásairól. Az időskor nem bezárás, hanem lehetőség. Lehetőség a tudás átadására, a tapasztalatok megosztására és arra, hogy közösen építsük a társadalmat, a helyi közösséget, Miskolc városát.
Szakmai előadások hangzottak el
A program az ünnepi műsorok után, a díjak átadásával folytatódott, majd előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők Jaskóne dr. Gácsi Mária egyetemi docens, (Miskolci Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar),Vas Mónika, Ápolási igazgató (Borsod Abaúj Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház), Gúr Péter igazgató (Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény), Vámosné Fazekas Anita mesteroktató (Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar), Virágné Kaló Ágnes Terra szociális menedzser- egészségpolitikai szakértő ( Terra 95. BT. ügyvezetője) tolmácsolásában.
