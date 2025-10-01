„Az időskor nem bezárás, hanem lehetőség” - első alkalommal tartottak Idősügyi Konferenciát Miskolcon

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere kiemelte, hogy 2014-től a városban elkötelezett cél az idősek támogatása.

„A Salkaházi Program ezért indult el. Ez nemcsak egy egyszeri juttatás, egy jelképes köszönetnyilvánítás, hanem egy olyan rendszer, amibe nagyon sok kulturális elemet lehet becsempészni és remélhetőleg ebben az évben tovább tudjuk bővíteni ennek a sorát” – tette hozzá.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az időskor egy lehetőség

Szegedi Judit, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetség elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy ezzel a konferenciával hagyományt szeretnének teremteni.

Ez az esemény, több mint egy találkozó szimbolikus üzenetet is hordoz. Üzenete annak, hogy közösségükben az idősek bölcsessége, tapasztalata és embersége nem csak érték, hanem iránytű is mindannyiunk számára. Az idősek életútja, munkája, családért és társadalomért tett erőfeszítései biztos alapot adtak a mai generációnak. A konferencia alkalmat ad arra, hogy együtt gondolkodjunk az időskor méltóságával, a nyugdíjasok helyzetéről, a közösség összetartásáról és a jövő kihívásairól. Az időskor nem bezárás, hanem lehetőség. Lehetőség a tudás átadására, a tapasztalatok megosztására és arra, hogy közösen építsük a társadalmat, a helyi közösséget, Miskolc városát.

Szakmai előadások hangzottak el