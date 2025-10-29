2 órája
A szépkorúakat éltették Borsodgeszten is
Borsodgeszten is megünnepelték a régóta fiatalokat. Október az idősek hónapja, ennek alkalmából köszöntötték őket.
Az idősek hónapja októberben van és elsejével kezdődik, az Idősek Világnapjával. Ilyenkor különleges programokat szerveznek és ünnepelnek, hogy felhívják a figyelmet a szépkorúakra, az ő tiszteletükre, megbecsülésükre és örökségükre, valamint támogatásukra.
A város vezetőivel találkoztak a nyugdíjas szervezetek Miskolcon
Az idősek hónapja Borsodgeszten
Az idősek hónapját Borsodgeszten is megünnepelték, ennek alkalmából köszöntötte a szépkorúakat a rendezvényen Tállai András az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki közösségi oldalán is közzétett néhány gondolatot az eseményről:
Az idősek élettapasztalata, bölcsessége és szeretete mindannyiunk számára iránytű.
Borsodgeszten az idősek napja alkalmából köszöntöttem a település szépkorúit és ellátogattam az idősek otthonába is
– írta Tállai András.
