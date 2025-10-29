A szépkorúakat éltették Borsodgeszten is

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az idősek hónapja Borsodgeszten

Az idősek hónapját Borsodgeszten is megünnepelték, ennek alkalmából köszöntötte a szépkorúakat a rendezvényen Tállai András az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki közösségi oldalán is közzétett néhány gondolatot az eseményről:

Az idősek élettapasztalata, bölcsessége és szeretete mindannyiunk számára iránytű. Borsodgeszten az idősek napja alkalmából köszöntöttem a település szépkorúit és ellátogattam az idősek otthonába is

– írta Tállai András.