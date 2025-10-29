október 29., szerda

Idősek hónapja

2 órája

A szépkorúakat éltették Borsodgeszten is

Címkék#szeretet#Borsodgeszten#élettapasztalat#Tállai András#bölcsesség

Borsodgeszten is megünnepelték a régóta fiatalokat. Október az idősek hónapja, ennek alkalmából köszöntötték őket.

Boon.hu

Az idősek hónapja októberben van és elsejével kezdődik, az Idősek Világnapjával. Ilyenkor különleges programokat szerveznek és ünnepelnek, hogy felhívják a figyelmet a szépkorúakra, az ő tiszteletükre, megbecsülésükre és örökségükre, valamint támogatásukra.

Forrás:  Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az idősek hónapja Borsodgeszten

Az idősek hónapját Borsodgeszten is megünnepelték, ennek alkalmából köszöntötte a szépkorúakat a rendezvényen Tállai András az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki közösségi oldalán is közzétett néhány gondolatot az eseményről:

Az idősek élettapasztalata, bölcsessége és szeretete mindannyiunk számára iránytű.

Borsodgeszten az idősek napja alkalmából köszöntöttem a település szépkorúit és ellátogattam az idősek otthonába is

 – írta Tállai András.

 

