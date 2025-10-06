október 6., hétfő

Időközi választás

3 órája

Meglepetés Ormosbányán: új polgármestert választottak a borsodi faluban

Címkék#időközi választás#Ormosbánya#választás

Almási Aurélia lett Ormosbánya új vezetője. A településen időközi polgármester-választást tartottak vasárnap, miután a korábbi polgármester halála miatt megüresedett a poszt.

Boon.hu

Időközi választás volt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ormosbányán. Nyolc független jelölt közül került ki a győztes: a legtöbb szavazatot, összesen 219-et a függetlenként induló Almási Aurélia kapta. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a második helyen Karsainé Ugari Katalin végzett 138 vokssal, míg Musa Gusztáv 86 szavazatot gyűjtött. A további jelöltek – Simon Adrienn, Zabari Lóránd, Horváthné Balogh Gyöngyi, Bakos Éva és Vargáné Pál Hajnal – kisebb támogatottságot értek el, 6 és 30 szavazat között.

időközi választáson választottak polgármestert
Időközi választás volt Ormosbánya településen
Forrás: Ormosbánya

Ennyien vettek részt az időközi választáson

A névjegyzékben szereplő 1150 választópolgár közül 520-an járultak az urnákhoz, ami közel 45 százalékos részvételi arányt jelent. Két szavazat érvénytelen volt. Az új polgármester, Almási Aurélia független jelöltként indulva nyerte el a választók bizalmát, és hamarosan megkezdi munkáját a Kazincbarcikai járásban található, közel nyolc négyzetkilométer területű, közel 1500 fős Ormosbánya élén.
