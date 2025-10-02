Hóra talán még nem, de ilyen hidegre számíthatunk

Az időjárás átalakította az Ónodi vásár kínálatát

A hűvös reggel ellenére a hónap első csütörtökén újra megtelt az Ónodi vásártér. A nagy múltú állat- és kirakodóvásár kínálatában megjelentek a meleg kabátok, a vastag takarók és a forró tea is. Az októberi vásárról szóló beszámolót olvassák el a boon.hu-n.