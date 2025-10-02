48 perce
Hóra talán még nem, de ilyen hidegre számíthatunk
Visszavonhatatlanul megérkezett az ősz. Az időjárás reggelente igencsak csípős, és napközben sem kúszik 10-15 fok felé a hőmérő higanyszála.
Didergünk reggelente, előkerültek a vastagabb kabátok, visszavonhatatlanul beköszöntött az ősz október elejére. A meteorológus szerint ez a időjárás október elején nem számít szokatlannak, inkább a forró szeptember miatt esik zokon. És hogy mikor érkezik az első hó? Dr. Rázsi András erre is válaszolt, amit alábbi cikkünkben elolvashat.
Sarkvidéki hideg tör be Borsodba, jön az első havazás? - meteorológus válaszolt
Az időjárás átalakította az Ónodi vásár kínálatát
A hűvös reggel ellenére a hónap első csütörtökén újra megtelt az Ónodi vásártér. A nagy múltú állat- és kirakodóvásár kínálatában megjelentek a meleg kabátok, a vastag takarók és a forró tea is. Az októberi vásárról szóló beszámolót olvassák el a boon.hu-n.
Dermesztő szél fújt, mégis a fél vármegye az Ónodi Vásárban nézelődött - fotók, videó
Vajon milyen volt az időjárás a világ egyik legszebb helyén?
Hallott már Mályinkáról? Az Iszkor – többszörösen elismert étterem – tulajdonosai szerint már a tengerentúlon is tudják, hogy ez a világ egyik legszebb helye. Hogy honnan? Tudja meg alábbi cikkünkből.
Már Amerikában is tudják, hogy ez a borsodi falu a világ egyik legszebb helye - fotókkal, videóval
Még forróság volt, amikor egy miskolci nő pofátlanul lopott a Balatonnál
Még nyoma sem volt a hűvös októbernek, amikor egy miskolci nő mesterkulccsal bement egy balatoni szálloda szobájába, és jelentős értékű pénzt lopott. Hogy mi lett ennek a következménye, megtudhatja a Borsod Online-on.
Dolgozóként ilyet csinálni? Szégyen, amit a miskolci nő megengedett magának a hotelben
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!