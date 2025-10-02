október 2., csütörtök

1 órája

Hóra talán még nem, de ilyen hidegre számíthatunk

Címkék#Iszkor#hó#időjárás

Visszavonhatatlanul megérkezett az ősz. Az időjárás reggelente igencsak csípős, és napközben sem kúszik 10-15 fok felé a hőmérő higanyszála.

Boon.hu

Didergünk reggelente, előkerültek a vastagabb kabátok, visszavonhatatlanul beköszöntött az ősz október elejére. A meteorológus szerint ez a időjárás október elején nem számít szokatlannak, inkább a forró szeptember miatt esik zokon. És hogy mikor érkezik az első hó? Dr. Rázsi András erre is válaszolt, amit alábbi cikkünkben elolvashat.

Milyen időjárás várható a következő napokban?
Mikor érkezik a havazás? Tartogat-e meglepetéseket az időjárás?
Fotó: Vendel Lajos / Forrás: MW

Az időjárás átalakította az Ónodi vásár kínálatát

A hűvös reggel ellenére a hónap első csütörtökén újra megtelt az Ónodi vásártér. A nagy múltú állat- és kirakodóvásár kínálatában megjelentek a meleg kabátok, a vastag takarók és a forró tea is. Az októberi vásárról szóló beszámolót olvassák el a boon.hu-n.

Vajon milyen volt az időjárás a világ egyik legszebb helyén?

Hallott már Mályinkáról? Az Iszkor – többszörösen elismert étterem – tulajdonosai szerint már a tengerentúlon is tudják, hogy ez a világ egyik legszebb helye. Hogy honnan? Tudja meg alábbi cikkünkből.

Még forróság volt, amikor egy miskolci nő pofátlanul lopott a Balatonnál

Még nyoma sem volt a hűvös októbernek, amikor egy miskolci nő mesterkulccsal bement egy balatoni szálloda szobájába, és jelentős értékű pénzt lopott. Hogy mi lett ennek a következménye, megtudhatja a Borsod Online-on.

