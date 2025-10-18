Veszélyben a leander és a muskátli! Vasárnap fagyokkal ébredünk?

Október 19-én, vasárnap a nap első felében derült, hideg, szinte téli reggelre ébredhet, aki korán kel – olvasható a Köpönyeg időjárás-előrejelzésében. Többfelé fagy is előfordulhat, a mélyebben fekvő tájakon mínusz 5 fok sem kizárt. Már érdemes a nem fagytűrő növényeinket biztonságos helyre tenni. 2006-ban ezen a napon Zabarban mínusz 7,4 Celsius fokot mértek, tehát semmi nem lehetetlen.

Igazi őszi időjárás várható október 19-én: reggel fagyos, délután napos

Forrás: MW

Az időjárás a nap folyamán megenyhül

Nemcsak hideg, hanem melegrekord is volt ezen a napon, 1961-ben 27,6 Celsius fok volt Berettyóújfaluban, ezt a holnapi időjárás nem veszélyezteti. Ahogy azonban emelkedik a nap, a felhőtlen ég fokozatosan melegíti a levegőt. Csapadék sehol sem várható, legfeljebb néhány fátyolfelhő jelenhet meg délután. A szél gyenge marad, a levegő friss, a fények melegek, így igazi őszi kirándulóidő vár ránk. Napközben a hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul, így vastag pulóver vagy kabát nélkül senkinek sem ajánlott útnak indulni.

A frontérzékenyek számára jó hír, hogy fronthatás nem várható, így a vasárnap nyugodt, kiegyensúlyozott nap lehet.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!