1 órája
Vasárnap a felhők mögül kikacsint a nap
A borult szombat után a hét utolsó napja egy fokkal kellemesebbnek ígérkezik. Az időjárás előrejelzés vasárnapra melegebb, naposabb időt ígér.
Az időjárás nem adhat okot vasárnap panaszra
Fotó: Balogh Attila
A vasárnapi időjárás az előrejelzések szerint nem ad majd okot panaszra. A borult szombat után a hét utolsó napján kisüt a nap.
Kevés felhő, több napsütés, élénk déli szél és 19 fok várható térségünkben
- mondta el kérdésünkre Dr. Rázsi András meteorológus.
Az időjárás kegyes lesz hozzánk
Vasárnap az ország nagy részén tehát sok napsütésre számíthatunk, csak néhol növekszik meg erősebben a felhőzet, jelentéktelen csapadék csak északkeleten fordulhat elő. Többfelé élénk, néhol erős lesz a szél.
Nincs fronthatás
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Az időjárás ezen a hétvégén kegyeibe fogadta a szabadtéri programokat.
