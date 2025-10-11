október 11., szombat

Brigitta névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Vasárnap a felhők mögül kikacsint a nap

Címkék#Borsod-Abaúj Zemplén megye#hétvégi előrejelzés#vasárnap#időjárás

A borult szombat után a hét utolsó napja egy fokkal kellemesebbnek ígérkezik. Az időjárás előrejelzés vasárnapra melegebb, naposabb időt ígér.

Galambos Eszter
Vasárnap a felhők mögül kikacsint a nap

Az időjárás nem adhat okot vasárnap panaszra

Fotó: Balogh Attila

A vasárnapi időjárás az előrejelzések szerint nem ad majd okot panaszra. A borult szombat után a hét utolsó napján kisüt a nap. 

időjárás
Az időjárás a hétvégén kedvez a szabadtéri programoknak 
Forrás: MW

Kevés felhő, több napsütés, élénk déli szél és 19 fok várható térségünkben

 - mondta el kérdésünkre Dr. Rázsi András meteorológus.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az időjárás kegyes lesz hozzánk

Vasárnap az ország nagy részén tehát sok napsütésre számíthatunk, csak néhol növekszik meg erősebben a felhőzet, jelentéktelen csapadék csak északkeleten fordulhat elő. Többfelé élénk, néhol erős lesz a szél.

Nincs fronthatás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Az időjárás ezen a hétvégén kegyeibe fogadta a szabadtéri programokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu