Vasárnap a felhők mögül kikacsint a nap

A vasárnapi időjárás az előrejelzések szerint nem ad majd okot panaszra. A borult szombat után a hét utolsó napján kisüt a nap.

Az időjárás a hétvégén kedvez a szabadtéri programoknak

Forrás: MW

Kevés felhő, több napsütés, élénk déli szél és 19 fok várható térségünkben

- mondta el kérdésünkre Dr. Rázsi András meteorológus.

Az időjárás kegyes lesz hozzánk

Vasárnap az ország nagy részén tehát sok napsütésre számíthatunk, csak néhol növekszik meg erősebben a felhőzet, jelentéktelen csapadék csak északkeleten fordulhat elő. Többfelé élénk, néhol erős lesz a szél.

Nincs fronthatás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Az időjárás ezen a hétvégén kegyeibe fogadta a szabadtéri programokat.