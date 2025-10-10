október 10., péntek

Most meg Putnoké a cidri-rekord!

Egy rekord megint megyénkből, igaz, a múlt század közepéről. A mostani Időjárás jóval kevésbé drasztikusnak tűnik: sima őszies idő várható a jövő hét közepéig.

Boon.hu

Mínusz 6 fok, az nem valami kellemes, még ilyenkor ősz közepén sem, amikor a többség egyelőre nem szokott hozzá a közelgő télhez. Putnok volt a helyszín és 1948 a dátum, ahol és amikor a helyieknek szembe kellett néznie ezzel a negatív hőmérsékleti rekorddal október 11-re vonatkozóan. A maximum erre a napra (idén szombat) az egész máskor és máshol volt: 2014-ben a Tamási járásbeli Simontornyán (27,9 Celsius fok). Időjárás a következő napokban, íme.

időjárás
Időjárás-előrejelzés: ilyen időt nem a mi térségünkre prognosztizálnak...
Forrás: köpönyeg.hu

Az időjárás? „Az évszaknak megfelelő”

Szóval a cidri-rekord a holnap esedékes dátumra nézve Putnoké, de most, 2025 októberében nem kell hasonlótól tartanunk. Legalábbis ha hiszünk  – és ugyan miért ne hinnénk? – a meteorológiai előrejelzésnek. Ami azt mondja, hogy az előttünk álló hétvégén előbb 19-20 fok körüli csúcshőmérséklet várható, majd másnap, azaz vasárnap kicsivel kevesebb.

Ami nem változik a megelőző napokbeli prognózisokhoz képest: a következő jónéhány napra, egész a jövő hét közepéig „változóan felhős” időt jósolnak a szakemberek. Majd szerda lesz az a nap, amikorra már derült idő néz ki (4-14 fokkal). Addig marad ez a mostani „őszies” szezon. Szombatra még annyit tudunk hozzátenni a Köpönyeg.hu jelentése nyomán, hogy fronthatás továbbra sem fenyeget.

 

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.11. - 10.15.)

  • szombat 18, 9, változóan felhős
  • vasárnap 17, 8, változóan felhős
  • hétfő 16, 7, csapadékos
  • kedd 15, 6, változóan felhős
  • szerda kedd 15, 5, változóan felhős

 

