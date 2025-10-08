Holnap semmi olyan nem várható Borsodban, mint egykor Alsófügödön!

Nem csigázzuk tovább a Boon-olvasók kíváncsiságát. Az Encshez tartozó Fügöd településen, illetve településrészen majdnem pontosan nyolcvan évvel ezelőtt, egy derűsnek ígérkező (?) október 9-i napon azt vették észre a helyiek, hogy kora-ősz ide vagy oda, kis híján mínusz 6 fokot mutatnak a hőmérők! Erről számol be a Köpönyeg.hu meteorológiai weboldal aktuális időjárás-előrejelzése.

Időjárás-előrejelzés hétvégére

Forrás: köpönyeg.hu

Időjárás-előrejelzés: zápor, aztán felhők

A borsodi falucska ellentétpárja a modern kori történelemben e dátumra vonatkozóan az ország túlvége, Sopron, ahol is ugyanezen dátum alkalmával, de fél évszázaddal korábban, 1895-ben 30 fok körül volt a hőmérséklet. Nos, Borsodban e hét csütörtökön annyi ugyan nem lesz, de a prognózis azért 15-20 fokot ígér (már ami a napi csúcsot illeti).

Többnyire borongós időre számíthatunk – írja az előrejelzés –, de csak elszórtan alakulhat ki kisebb zápor. Az északnyugati szél egyre jobban megerősödik. Fronthatásra nem kell számítani. Ami a továbbiakat illeti, a Köpönyeg azt mondja: