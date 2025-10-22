3 órája
Enyhül az idő, de az eső és a vihar is lecsaphat október 23-án Miskolcon és környékén! - figyelmeztet a meteorológus
Egy ciklon tekeredik a fejünk felett és ezért kiszámíthatatlan, hogy az elkövetkezendő napokban mi vár ránk. Az időjárás most kétesélyes, de nagy valószínűséggel inkább lesz melegünk, mint hogy fázzunk, tudtuk meg a meteorológustól.
Az időjárás meglephet minket a napokban.
Nagyobb az esély az enyhébb időre, de akár ennek az ellenkezője is bekövetkezhet.
Jelen számítások szerint úgy tűnik, hogy a déli légtömeg győzelmével zárul majd a harc. Nagy valószínűséggel így is lesznek különbségek országon belül. Ha valaki lemegy Szegedre vagy Debrecenre akkor október 23-án akár 20 fokot is tapasztalhat. Ugyanígy azonban csapadékra is nagy az esély , ez azt jelenti, hogy a szabadtéri ünnepségeket akár el is moshatja az eső
-mondja el kérdésünkre Dr. Rázsi András meteorológus.
Az időjárás enyhül, de nagy mennyiségű csapadék várható
A térségünkben is lényegesen enyhébb lesz az idő mint most, már szerdától elkezdődik az enyhülés és 15- 20 fok közötti maximumokra is számíthatunk, a hosszú hétvége első részében. Mivel addigra egy hullámzó front is megérkezik, ezért jelentős mennyiségű csapadékra is lehet számítani. Jelen számítások szerint különösen csütörtökön délután és pénteken számíthatunk csapadékra és akár viharos szélre
– teszi hozzá.
Gyenge melegfront érkezik kedden, ennyit mutat a hőmérő higanyszála
Gyenge melegfronti hatással számolhatunk
A köpönyeg.hu orvosmeteorológia előrejelzése szerint gyenge melegfronti hatás érvényesül. Ez különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.
