Enyhül az idő, de az eső és a vihar is lecsaphat október 23-án Miskolcon és környékén! - figyelmeztet a meteorológus

Az időjárás meglephet minket a napokban.

Az időjárás a hétvégén csapadékos lehet

Forrás: Facebook

Nagyobb az esély az enyhébb időre, de akár ennek az ellenkezője is bekövetkezhet.

Jelen számítások szerint úgy tűnik, hogy a déli légtömeg győzelmével zárul majd a harc. Nagy valószínűséggel így is lesznek különbségek országon belül. Ha valaki lemegy Szegedre vagy Debrecenre akkor október 23-án akár 20 fokot is tapasztalhat. Ugyanígy azonban csapadékra is nagy az esély , ez azt jelenti, hogy a szabadtéri ünnepségeket akár el is moshatja az eső

-mondja el kérdésünkre Dr. Rázsi András meteorológus.

Az időjárás enyhül, de nagy mennyiségű csapadék várható

A térségünkben is lényegesen enyhébb lesz az idő mint most, már szerdától elkezdődik az enyhülés és 15- 20 fok közötti maximumokra is számíthatunk, a hosszú hétvége első részében. Mivel addigra egy hullámzó front is megérkezik, ezért jelentős mennyiségű csapadékra is lehet számítani. Jelen számítások szerint különösen csütörtökön délután és pénteken számíthatunk csapadékra és akár viharos szélre

– teszi hozzá.