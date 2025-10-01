Cáfolta a MOHU a téves híreket, itt az igazság a szemétszállításról

A hulladékszállítás továbbra is a megszokott rendben zajlik – közölte az Energiaügyi Minisztérium kedden az MTI-vel. A tárca szerint a sajtóban megjelent hírekkel szemben semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné.

Változatlan a hulladékszállítás rendje Borsodban is

Forrás: MW

A hulladékszállítás szabályai változatlanok

Magyarországon 2023 júliusától a Mol leányvállalata, a MOHU felel a hulladék gyűjtéséért, szállításáért és előkezeléséért. Az új rendszer célja, hogy egységes színvonalú szolgáltatást biztosítson országszerte, miközben fenntartja a rezsicsökkentés eredményeit. A minisztérium kiemelte, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok maradnak érvényben. A kommunális hulladék elszállítása a koncessziós szerződés alapján kötelező, ami garantálja a családok egészségének és környezetének védelmét.

Változások vannak, bírságot nem szabnak ki

Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, változtak az Általános Felhasználási Feltételek, de ahogyan cikkünkben is jeleztük, ez nem jár a szemétszállítási rend változásával.