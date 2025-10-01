október 1., szerda

Helyi közélet

1 órája

Cáfolta a MOHU a téves híreket, itt az igazság a szemétszállításról

Téves hírek jelentek meg a sajtóban a szemétszállítás körüli változásokról. A valóságban a hulladékszállítás és a lomtalanítás rendje változatlan, így a lakosságnak nincs oka aggodalomra. Hogy mi változott? Olvassa el!

Boon.hu

A hulladékszállítás továbbra is a megszokott rendben zajlik – közölte az Energiaügyi Minisztérium kedden az MTI-vel. A tárca szerint a sajtóban megjelent hírekkel szemben semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné.

hulladékszállítás, mohu
Változatlan a hulladékszállítás rendje Borsodban is
Forrás: MW

A hulladékszállítás szabályai változatlanok

Magyarországon 2023 júliusától a Mol leányvállalata, a MOHU felel a hulladék gyűjtéséért, szállításáért és előkezeléséért. Az új rendszer célja, hogy egységes színvonalú szolgáltatást biztosítson országszerte, miközben fenntartja a rezsicsökkentés eredményeit. A minisztérium kiemelte, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok maradnak érvényben. A kommunális hulladék elszállítása a koncessziós szerződés alapján kötelező, ami garantálja a családok egészségének és környezetének védelmét.

Változások vannak, bírságot nem szabnak ki

Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, változtak az Általános Felhasználási Feltételek, de ahogyan cikkünkben is jeleztük, ez nem jár a szemétszállítási rend változásával. 

 

