Hulladékkezelés egyszerűen: Tudja, mikor kell kihúzni a kukát? Az app segít!

Most már csak egy kattintás és minden hulladékkezelési információ a zsebünkben lehet.

Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője mutatta be a hulladékkezelési applikációt

Fotó: Vajda János

A MiReHu Nonprofit Kft. központjában október 2-án csütörtökön sajtótájékoztató keretein belül mutatták be az új fejlesztést.

A MiReHu MaKuApp létrehozásával az volt a célunk, hogy a lakosság számára minden hulladékkezeléssel kapcsolatos információ egyetlen felületen, gyorsan és egyszerűen elérhető legyen. Az alkalmazás nemcsak megkönnyíti a mindennapi ügyintézést, hanem elősegíti a környezettudatos gondolkodást is. Bízunk benne, hogy a közösség aktív használata hozzájárul a tisztább és élhetőbb környezethez

- mondta el a sajtótájékoztatón Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A hulladékkezelési applikáció a lakosok kényelmét szolgálja

„Az app legfontosabb funkciója a hír funkció, ez azt jelenti hogy minden fontos információról, legyen az változás vagy módosulás, tudjuk informálni a lakosokat és az app abban is segít, hogy ne kelljen a honlapon keresgetni. Célunk az applikáció folyamatos fejlesztése, a következő lépés, hogy a vállalkozások számára is kiterjesztjük a naptár funkciót” – tette hozzá az ügyvezető.

A mindennapokban könnyítést jelent

A MiReHu Nonprofit Kft. új applikációja, a MiReHu MaKuApp megkönnyíti a mindennapokat: értesít a szállításról, megmutatja a legközelebbi gyűjtőpontot, és lehetőséget ad a gyors bejelentésekre is. Az új mobilalkalmazás célja, hogy a felhasználók a teljes szolgáltatási területen egyszerűbb, átláthatóbb és közvetlen információkat kapjanak a hulladékkezeléssel és szállítással kapcsolatban.