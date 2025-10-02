október 2., csütörtök

Kényelmes megoldás

2 órája

Hulladékkezelés egyszerűen: Tudja, mikor kell kihúzni a kukát? Az app segít!

A mai naptól elérhető mindenki száméra a MiReHu Nonprofit Kft. új applikációja. Ezzel a hulladékkezelés új korszaka jött el Miskolcon.

A mai naptól elérhető mindenki száméra a MiReHu Nonprofit Kft. új applikációja.

Fotó: Vajda János

Most már csak egy kattintás és minden hulladékkezelési információ a zsebünkben lehet. 

hulladékkezelés
 Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője mutatta be a hulladékkezelési applikációt 
Fotó: Vajda János

A MiReHu Nonprofit Kft. központjában október 2-án csütörtökön sajtótájékoztató keretein belül mutatták be az új fejlesztést.

A MiReHu MaKuApp létrehozásával az volt a célunk, hogy a lakosság számára minden hulladékkezeléssel kapcsolatos információ egyetlen felületen, gyorsan és egyszerűen elérhető legyen. Az alkalmazás nemcsak megkönnyíti a mindennapi ügyintézést, hanem elősegíti a környezettudatos gondolkodást is. Bízunk benne, hogy a közösség aktív használata hozzájárul a tisztább és élhetőbb környezethez

 - mondta el a sajtótájékoztatón Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A hulladékkezelési applikáció a lakosok kényelmét szolgálja

„Az app legfontosabb funkciója a hír funkció, ez azt jelenti hogy minden fontos információról, legyen az változás vagy módosulás,  tudjuk informálni a lakosokat és az app abban is segít, hogy ne kelljen a honlapon keresgetni. Célunk az applikáció folyamatos fejlesztése, a következő lépés, hogy a vállalkozások számára is kiterjesztjük a naptár funkciót” – tette hozzá az ügyvezető.

A mindennapokban könnyítést jelent

A MiReHu Nonprofit Kft. új applikációja, a MiReHu MaKuApp megkönnyíti a mindennapokat: értesít a szállításról, megmutatja a legközelebbi gyűjtőpontot, és lehetőséget ad a gyors bejelentésekre is. Az új mobilalkalmazás célja, hogy a felhasználók a teljes szolgáltatási területen egyszerűbb, átláthatóbb és közvetlen információkat kapjanak a hulladékkezeléssel és szállítással kapcsolatban.

Az applikáció számos, a mindennapokat megkönnyítő funkciót kínál:

  • Hulladéknaptár: kedvenc címek mentése, értesítések a szállítás előtti napon.
  • Hulladékgyűjtő helyek: hulladékudvarok, szelektív szigetek, textilgyűjtők, sütőolaj-leadási pontok és RePontok térképes keresése és odanavigálás.

Elkészült a MiReHu MaKuApp hulladékkezelési applikációja

Fotók: Vajda János

 

  • Bejelentések: megtelt konténerek ürítési kérelme, illegális hulladéklerakás fényképes és GPS-koordinátás bejelentése.
  • Lomtalanítási kérelem: lomok leadása vagy közösségi felajánlása.
  • Mit hova dobjunk? – hulladékfajták keresése és besorolása.
  • Hírek és fontos elérhetőségek: közvetlen információk és kapcsolattartási lehetőségek.

Az applikáció Android és iOS készülékekre is elérhető az alábbi linkeken: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bluespot.mirehu.maku

 iOS: https://apps.apple.com/hu/app/mirehu-makuapp/id6747174222,

 

