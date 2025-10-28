2 órája
A kábítószer a társadalmi felzárkózásra is nagy veszélyt jelent
"A kábítószer a társadalmi felzárkózásra is rendkívül nagy veszélyt jelent" - jelentette ki a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Ózdon. Horváth László az Új Esély Központban tett látogatást.
Foglalkozás az ózdi Új Esély Központban
Fotó: Vajda János
Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos rámutatott, a társadalmi felzárkózás addig elért eredményeit nullázhatja le az, ha egy nehéz körülmények között élő fiatal a kábítószert választja, hátat fordítva az életében rejlő lehetőségeknek és a boldogulásának. Hangsúlyozta, hogy egy cselekvő és segítő közösség tudja elérni és segíteni azt, akit a kábítószeripar megcéloz és áldozattá akar tenni.
A kormánybiztos kiemelte, az ilyen közösségek tudnak azokon az embereken is segíteni, akik kábítószerfüggők lettek, vagy a drog miatt "rendkívüli mély krízisbe jutottak". A kormány azon van, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben elengedhetetlen társadalmi szövetség megerősödjön - fogalmazott.
A kormánybiztos arról is beszélt, hogy a kábítószer világába könnyen be lehet lépni, onnan kilépni viszont "csak egyénileg lehet, rendkívüli erőfeszítések árán".
Horváth László a célokról beszélt
Hozzátette, a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben a kormány egyik legfontosabb célja az, hogy csökkentse az új belépők számát. Mint mondta, ez kétféleképpen lehetséges: egyrészt a kábítószer fizikai elérhetőségének drasztikus "visszavágásával", másrészt az új belépők azelőtti elérésével, hogy becsatlakoznának a kábítószerek világába. Mindezt azért, hogy a veszélyeztetettek fel tudják ismerni a veszélyt és ki tudják azt kerülni, el tudják hárítani.
Horváth László hangsúlyozta, ehhez rendkívül fontosak a cselekvő és segítő közösségek a veszélyeztetett csoportok és fiatalok környezetében. Az ilyen segítő közösségek kialakításához és megerősítéséhez egy "nagyon intenzív együttműködés" szükséges a kormányzati, a civil és az egyházi szervezetek között.
Jó példát mutatnak
A kormánybiztos kiemelte, a baptisták tevékenységükkel jó példát mutatnak arra, hogy egy olyan helyen is lehet aktív segítő közösségeket építeni, ahol a társadalmi felzárkózás kiemelten fontos kérdés.
Horváth László drogügyi kormánybiztos látogatása az ózdi Új Esély KözpontbanFotók: Vajda János
Mile Ferenc, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ) elnöke a sajtótájékoztatón egyebek mellett arról beszélt, hogy az Új Esély Központban hátrányos helyzetű szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátásával foglalkoznak. A BTESZ idén augusztusban együttműködési megállapodást kötött a Miniszterelnökséggel a szektorok közötti munka összehangolása és a drogprevenciós tevékenység szervezeten belüli elindítása érdekében - ismertette.
A BTESZ honlapja szerint a szervezet az Új Esély Központokban azoknak nyújt segítséget, "akik egy tiszta, szermentes, fenntartható élet felé szeretnének elindulni". Céljuk, hogy a hátrányos helyzetű emberek ne csak visszataláljanak a munka világába, hanem teljes értékű tagjai lehessenek a közösségeiknek is - írták.
Az „eltűnt” Mibike-biciklik a közbiztonság szolgálatába állhatnak - képek, videó
Használt autó, drága meglepetés - Ezek a kötelező költések, hogy boldogan autózz el a naplementében