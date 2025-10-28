A kábítószer a társadalmi felzárkózásra is nagy veszélyt jelent

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos rámutatott, a társadalmi felzárkózás addig elért eredményeit nullázhatja le az, ha egy nehéz körülmények között élő fiatal a kábítószert választja, hátat fordítva az életében rejlő lehetőségeknek és a boldogulásának. Hangsúlyozta, hogy egy cselekvő és segítő közösség tudja elérni és segíteni azt, akit a kábítószeripar megcéloz és áldozattá akar tenni.

Horváth László kormánybiztos beszél

Fotó: Vajda János

A kormánybiztos kiemelte, az ilyen közösségek tudnak azokon az embereken is segíteni, akik kábítószerfüggők lettek, vagy a drog miatt "rendkívüli mély krízisbe jutottak". A kormány azon van, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben elengedhetetlen társadalmi szövetség megerősödjön - fogalmazott.

A kormánybiztos arról is beszélt, hogy a kábítószer világába könnyen be lehet lépni, onnan kilépni viszont "csak egyénileg lehet, rendkívüli erőfeszítések árán".

Horváth László a célokról beszélt

Hozzátette, a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben a kormány egyik legfontosabb célja az, hogy csökkentse az új belépők számát. Mint mondta, ez kétféleképpen lehetséges: egyrészt a kábítószer fizikai elérhetőségének drasztikus "visszavágásával", másrészt az új belépők azelőtti elérésével, hogy becsatlakoznának a kábítószerek világába. Mindezt azért, hogy a veszélyeztetettek fel tudják ismerni a veszélyt és ki tudják azt kerülni, el tudják hárítani.

Horváth László hangsúlyozta, ehhez rendkívül fontosak a cselekvő és segítő közösségek a veszélyeztetett csoportok és fiatalok környezetében. Az ilyen segítő közösségek kialakításához és megerősítéséhez egy "nagyon intenzív együttműködés" szükséges a kormányzati, a civil és az egyházi szervezetek között.

Jó példát mutatnak

A kormánybiztos kiemelte, a baptisták tevékenységükkel jó példát mutatnak arra, hogy egy olyan helyen is lehet aktív segítő közösségeket építeni, ahol a társadalmi felzárkózás kiemelten fontos kérdés.