1 órája
Épp száz éve itt volt a leghidegebb! Vajon mi lesz holnap?
Miskolcon mínusz öt fokot mértek 1925-ben. Most milyen hőmérséklet várható péntekre? És a hétvégére? Megmutatjuk.
Miskolcon mínusz 5 fok volt, 1925-ben, október 10-én; ez az adott dátumra vonatkozó hazai (negatív) rekord. A legmagasabb hőmérséklet ugyanerre a napra: Kistelek, 1928... most kapaszkodjanak meg: 28 fok Celsius!
A hőmérsékleti rekord aligha dől meg holnap
A Köpönyeg.hu ma kiadott előrejelzéséből a fenti érdekes adatokon felül kiderül, hogy pénteken várhatóan
északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó hír az ilyesmire érzékenyek számára, hogy fronthatással nem kell számolni.
5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.10. - 10.14.)
- péntek 18, 8, változóan felhős
- szombat 18, 9, változóan felhős
- vasárnap 17, 9, változóan felhős
- hétfő 16, 8, változóan felhős
- kedd 13, 6, változóan felhős