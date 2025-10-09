október 9., csütörtök

Mai évfordulók
Épp száz éve itt volt a leghidegebb! Vajon mi lesz holnap?

Miskolcon mínusz öt fokot mértek 1925-ben. Most milyen hőmérséklet várható péntekre? És a hétvégére? Megmutatjuk.

Boon.hu

Miskolcon mínusz 5 fok volt, 1925-ben, október 10-én; ez az adott dátumra vonatkozó hazai (negatív) rekord. A legmagasabb hőmérséklet ugyanerre a napra: Kistelek, 1928... most kapaszkodjanak meg: 28 fok Celsius!

hőmérséklet
Mennyi lesz a hőmérséklet? A Köpönyeg.hu megjósolja

A hőmérsékleti rekord aligha dől meg holnap

A Köpönyeg.hu ma kiadott előrejelzéséből a fenti érdekes adatokon felül kiderül, hogy pénteken várhatóan

északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

Jó hír az ilyesmire érzékenyek számára, hogy fronthatással nem kell számolni.

Aktuális időjárás – a Köpönyeg-hu-n
Forrás: köpönyeg.hu

5 napos előrejelzés Észak-Magyarország régióra: (10.10. - 10.14.)

  • péntek 18, 8, változóan felhős
  • szombat 18, 9, változóan felhős
  • vasárnap 17, 9, változóan felhős
  • hétfő 16, 8, változóan felhős
  • kedd 13, 6, változóan felhős

 

 

