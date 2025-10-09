Épp száz éve itt volt a leghidegebb! Vajon mi lesz holnap?

Miskolcon mínusz 5 fok volt, 1925-ben, október 10-én; ez az adott dátumra vonatkozó hazai (negatív) rekord. A legmagasabb hőmérséklet ugyanerre a napra: Kistelek, 1928... most kapaszkodjanak meg: 28 fok Celsius!

Mennyi lesz a hőmérséklet? A Köpönyeg.hu megjósolja

A hőmérsékleti rekord aligha dől meg holnap

A Köpönyeg.hu ma kiadott előrejelzéséből a fenti érdekes adatokon felül kiderül, hogy pénteken várhatóan

északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporeső is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen lehet erős. 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.

Jó hír az ilyesmire érzékenyek számára, hogy fronthatással nem kell számolni.

Forrás: köpönyeg.hu