870 mezőkövesdi mártírra emlékeztek – felavatták a Holokauszt Emlékművet a városban - képekkel, videóval
A megemlékezésen jelen volt a MAZSIHISZ elnöke, a főrabbi, a város és a térség vezetői, valamint túlélők leszármazottai. A beszédekben elhangzott: az emlékezés és a múlt őrzése közös kötelesség. Mezőkövesden ünnepélyes keretek között avatták fel a város új Holokauszt Emlékművét, amely 870 helyi áldozatnak állít emléket.
Holokauszt emlékmű avatásra érkezett az ünnepi gyülekezet Mezőkövesden
Fotó: Vajda János
Mezőkövesd városa méltó megemlékezést tartott az újonnan felállított Holokauszt Emlékmű avatásán, amely a településről és környékéről elhurcolt 870 zsidó mártírnak állít emléket. Az eseményen számos helyi és egyházi közösség, családok, leszármazottak és érdeklődők vettek részt, hogy közösen hajtsanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették a vészkorszak embertelen időszakában.
A megemlékezést Prof. Dr. Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke, valamint Markovics Zsolt főrabbi, Tállai András miniszterhelyettes, dr. Fekete Zoltán polgármester és dr. Tepper Ágnes, egy mezőkövesdi holokauszt-túlélő család leszármazottja vezették be. Beszédeik közös gondolatként hangsúlyozták: az emlékezés nem csupán a zsidó közösség, hanem a város és a nemzet közös feladata.
"A fájdalom nem múlik el, csak átalakul csenddé, imává, közösséggé”
A holokauszt emlékmű fontos szimbólum
Prof. Dr. Grósz Andor ünnepi beszédében kiemelte, hogy az emlékmű nem csupán kő és bronz, hanem szimbolikus híd a múlt és a jelen között, hogy a tragédiák emléke soha ne halványuljon el. Rámutatott, hogy a közös gyász egyben közös felelősség is: a békés együttélés, a tisztelet és a történelmi igazság megőrzése.
Az avatás során a résztvevők a zsidó hagyomány szerint emlékező köveket helyeztek el az emlékmű körül, majd koszorúzással és főhajtással tisztelegtek az áldozatok előtt. A csendes pillanatokban a jelenlévők nem csak a múltat idézték fel, hanem annak üzenetét is:
„Soha többé” – nem csupán történelmi mondat, hanem ma is érvényes kötelesség.
Megemlékezés Mezőkövesden az újonnan felállított Holokauszt Emlékműnél 10.31.Fotók: Vajda János
