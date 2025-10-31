870 mezőkövesdi mártírra emlékeztek – felavatták a Holokauszt Emlékművet a városban - képekkel, videóval

Mezőkövesd városa méltó megemlékezést tartott az újonnan felállított Holokauszt Emlékmű avatásán, amely a településről és környékéről elhurcolt 870 zsidó mártírnak állít emléket. Az eseményen számos helyi és egyházi közösség, családok, leszármazottak és érdeklődők vettek részt, hogy közösen hajtsanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették a vészkorszak embertelen időszakában.

A mezőkövesdi holokauszt emlékmű 870 mártír előtt tiszteleg Fotó: Vajda János

A megemlékezést Prof. Dr. Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke, valamint Markovics Zsolt főrabbi, Tállai András miniszterhelyettes, dr. Fekete Zoltán polgármester és dr. Tepper Ágnes, egy mezőkövesdi holokauszt-túlélő család leszármazottja vezették be. Beszédeik közös gondolatként hangsúlyozták: az emlékezés nem csupán a zsidó közösség, hanem a város és a nemzet közös feladata.