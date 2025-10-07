32 perce
Régóta várt változás a Győri kapuban! Erre mostantól nem mehetnek az autósok
Miskolc újabb lépést tett a biztonságosabb, élhetőbb városi közlekedés felé. Hollósy András alpolgármester bejelentette, hogy megszüntették azt a gyakorlatot, hogy autók a járdán közlekedjenek a Győri kapu és a Kőporos utcai átjáró között. A helyiek örülnek – apró változás, mégis sokat jelent a mindennapokban.
Végre ez a probléma is megoldódott - Hollósy András jó hírt közölt
Forrás: Facebook/Hollósy András
„Apróságnak tűnik, de az itt élőknek fontos!” – írta Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, miután bejelentette, hogy lezárták azt a járdaszakaszt, a Győri kapu és Kőporos utcai átjárót, amit eddig sok autós „rövidítésként” használt. Az intézkedés célja, hogy a járda újra a gyalogosoké legyen, és megszűnjön az évek óta fennálló balesetveszélyes helyzet.
Hollósy András bejelentésének sokan örülnek
A bejegyzés alatt gyorsan megjelentek a miskolciak hozzászólásai. Sokan köszönetüket fejezték ki az intézkedésért:
„Köszönjük az intézkedést!"
„Végre sikerült!”
„Néha az apró dolgok is okozhatnak hatalmas elismerést!"
„Hollósy András folyamatosan Miskolcért dolgozik, lépésről lépésre tesz egy élhetőbb városért!” – méltatta egyikük az alpolgármestert.
Padlógázt nyomott ez a 3 borsodi város, a fejlesztésekkel nem csak a fiataloknak üzennek
A városvezetés nem marad megoldandó feladatok nélkül
Voltak, akik egyben további problémákra is felhívták a figyelmet, például:
- az Aba utcai óvoda előtti járdaszakasz sáros állapotát,
- a Hejőcsabai úthibákat,
- vagy épp a strekken hiányzó közvilágítást említették.
Ezek a hozzászólások is azt mutatják, hogy a miskolciak aktívan érdeklődnek városuk állapota iránt, és fontos számukra, hogy a kisebb fejlesztések is napirendre kerüljenek.
Élhető város épül apró tettekből
A mostani intézkedés ugyan kicsinek tűnik, mégis egyértelmű üzenetet hordoz: a város figyel a lakók mindennapi biztonságára. Hollósy András hangsúlyozta, hogy a miskolci közösség lokálpatrióta szemlélete inspirálja a városvezetést – hiszen „az élhető város nemcsak a nagy beruházásokban, hanem az apró, közösséget szolgáló döntésekben születik meg”.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Ikerpár, akik életeket mentenek: saját pénzükből tartják fenn a tiszabábolnai tűzoltókat - fotókkal, videóval
Szandi kimondta ország-világ előtt, amit eddig senki – Nótár Mary csak állt és nézett nagyokat
Az utolsó pillanatban: ha nincsenek a hős szerencsi rendőrök, a fiatal fiú már nem élne
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!