Régóta várt változás a Győri kapuban! Erre mostantól nem mehetnek az autósok

„Apróságnak tűnik, de az itt élőknek fontos!” – írta Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, miután bejelentette, hogy lezárták azt a járdaszakaszt, a Győri kapu és Kőporos utcai átjárót, amit eddig sok autós „rövidítésként” használt. Az intézkedés célja, hogy a járda újra a gyalogosoké legyen, és megszűnjön az évek óta fennálló balesetveszélyes helyzet.

Apróságnak tűnik, de Hollósy András nagyon fontos lépésnek tartja a járdaszakasz lezárását Forrás: Facebook/Hollósy András

Hollósy András bejelentésének sokan örülnek

A bejegyzés alatt gyorsan megjelentek a miskolciak hozzászólásai. Sokan köszönetüket fejezték ki az intézkedésért: