Régóta várt változás a Győri kapuban! Erre mostantól nem mehetnek az autósok

#Győri kapu#járdaszakasz#Hollósy András#Miskolc

Miskolc újabb lépést tett a biztonságosabb, élhetőbb városi közlekedés felé. Hollósy András alpolgármester bejelentette, hogy megszüntették azt a gyakorlatot, hogy autók a járdán közlekedjenek a Győri kapu és a Kőporos utcai átjáró között. A helyiek örülnek – apró változás, mégis sokat jelent a mindennapokban.

Régóta várt változás a Győri kapuban! Erre mostantól nem mehetnek az autósok

Végre ez a probléma is megoldódott - Hollósy András jó hírt közölt

Forrás: Facebook/Hollósy András

„Apróságnak tűnik, de az itt élőknek fontos!” – írta Hollósy András, Miskolc alpolgármestere, miután bejelentette, hogy lezárták azt a járdaszakaszt, a Győri kapu és Kőporos utcai átjárót, amit eddig sok autós „rövidítésként” használt. Az intézkedés célja, hogy a járda újra a gyalogosoké legyen, és megszűnjön az évek óta fennálló balesetveszélyes helyzet.

Hollósy András közölte a jó hírt a járda lezárásáról
Apróságnak tűnik, de Hollósy András nagyon fontos lépésnek tartja a járdaszakasz lezárását Forrás: Facebook/Hollósy András

Hollósy András bejelentésének sokan örülnek

A bejegyzés alatt gyorsan megjelentek a miskolciak hozzászólásai. Sokan köszönetüket fejezték ki az intézkedésért:

„Köszönjük az intézkedést!"

„Végre sikerült!”

„Néha az apró dolgok is okozhatnak hatalmas elismerést!"

„Hollósy András folyamatosan Miskolcért dolgozik, lépésről lépésre tesz egy élhetőbb városért!” – méltatta egyikük az alpolgármestert.

A városvezetés nem marad megoldandó feladatok nélkül

Voltak, akik egyben további problémákra is felhívták a figyelmet, például:

  • az Aba utcai óvoda előtti járdaszakasz sáros állapotát,
  • a Hejőcsabai úthibákat,
  • vagy épp a strekken hiányzó közvilágítást említették.

Ezek a hozzászólások is azt mutatják, hogy a miskolciak aktívan érdeklődnek városuk állapota iránt, és fontos számukra, hogy a kisebb fejlesztések is napirendre kerüljenek.

Élhető város épül apró tettekből

A mostani intézkedés ugyan kicsinek tűnik, mégis egyértelmű üzenetet hordoz: a város figyel a lakók mindennapi biztonságára. Hollósy András hangsúlyozta, hogy a miskolci közösség lokálpatrióta szemlélete inspirálja a városvezetést – hiszen „az élhető város nemcsak a nagy beruházásokban, hanem az apró, közösséget szolgáló döntésekben születik meg”.

