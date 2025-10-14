Elképesztő, milyen Borsod megyei tárgy került elő! Kicsi, drága, és már héjaként kerülgetik a kincsvadászok – fotó

A hozzászólásokban többen is hangsúlyozták, hogy a sérült állapot ellenére nem érdemes alul értékelni a hegedűt. Egy kommentelő így fogalmazott:

Kár lenne itt hiénáknak odaadni áron alul… Először szakértői véleményt kell kérni!

Mások a porcelán ritkaságát és gyűjtői értékét emelték ki.

A hollóházi porcelán hegedű nem véletlenül értékes, ha hiteles

A darab Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Hollóházáról származik, a híres Hollóházi Porcelángyár terméke, amely több mint két évszázada készít egyedi, kézzel festett porcelánokat. Emiatt hívják gyakran „borsodi tárgynak” a gyűjtők. Az értékét növeli, hogy a 1950-es években készült, különleges festékkel dolgozott, ami ritkaságnak számít, és a hamisítások miatt a hiteles darabok piaci értéke jelentős.

A galéria piactér szerint a darab ára 210 ezer forint körül indulhat, de szakértők szerint a megfelelő állapotban lévő, hollóházi porcelán hegedűk akár több millió forintot is érhetnek. A restaurálás – különösen az alj sérülése miatt – költséges, de a helyreállítás tovább növelheti a darab értékét.

Ez a kicsi, különleges tárgy jól példázza Hollóháza porcelánkultúrájának ritkaságát, és a gyűjtők mindent megtesznek, hogy a darab Magyarországon maradjon, és méltó helyre kerüljön a gyűjteményekben.

