Elképesztő, milyen Borsod megyei tárgy került elő! Kicsi, drága, és már héjaként kerülgetik a kincsvadászok – fotó
Bár az alja sérült és a talpazat hiányzik, a ritkaság azonnal felkeltette a gyűjtők érdeklődését – és nem véletlenül hívják „borsodi tárgynak”. Egy különleges, Szász Endre által készített hollóházi porcelán hegedű bukkant fel a galéria piactéren.
Érdekes diskurzus alakult ki a hozzászólok között a hollóházi porcelán hegedű kapcsán
Forrás: Facebook/kincsvadászok
Egy apró, de rendkívül értékes hollóházi porcelán hegedű került elő, amit Szász Endre készített. A tárgy alja sérült, talpazata nincs, mégis a fotók alapján lenyűgöző látványt nyújt. A piactéri hirdetés azonnal felkeltette a gyűjtők figyelmét, a hozzászólásokból pedig kiderül, mekkora az érdeklődés iránta a Kincsvadászok Facebook csoportban.
„Foglalt!” – jelezte a hirdető, de a kommentekből jól látszik, hogy többen kíváncsiak az árra. Egyesek 30 ezer forintot ajánlottak azonnal, míg mások 120–150 ezer forintra becsülték a sérült darabot. „Gyönyörű darab” – írta valaki más és többen licitálni szerettek volna, hogy maximalizálják az árát.
A hozzászólásokban többen is hangsúlyozták, hogy a sérült állapot ellenére nem érdemes alul értékelni a hegedűt. Egy kommentelő így fogalmazott:
Kár lenne itt hiénáknak odaadni áron alul… Először szakértői véleményt kell kérni!
Mások a porcelán ritkaságát és gyűjtői értékét emelték ki.
A hollóházi porcelán hegedű nem véletlenül értékes, ha hiteles
A darab Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Hollóházáról származik, a híres Hollóházi Porcelángyár terméke, amely több mint két évszázada készít egyedi, kézzel festett porcelánokat. Emiatt hívják gyakran „borsodi tárgynak” a gyűjtők. Az értékét növeli, hogy a 1950-es években készült, különleges festékkel dolgozott, ami ritkaságnak számít, és a hamisítások miatt a hiteles darabok piaci értéke jelentős.
A galéria piactér szerint a darab ára 210 ezer forint körül indulhat, de szakértők szerint a megfelelő állapotban lévő, hollóházi porcelán hegedűk akár több millió forintot is érhetnek. A restaurálás – különösen az alj sérülése miatt – költséges, de a helyreállítás tovább növelheti a darab értékét.
Ez a kicsi, különleges tárgy jól példázza Hollóháza porcelánkultúrájának ritkaságát, és a gyűjtők mindent megtesznek, hogy a darab Magyarországon maradjon, és méltó helyre kerüljön a gyűjteményekben.
