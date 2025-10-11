Örökölt tartozások: Jó, ha tudod mit tehetsz, ha nem akarsz fizetni!

Amikor egy családtag vagy szerettünk elhunyt, a hagyaték gyakran nem csak ingatlanokat, értéktárgyakat, hanem hiteleket is magában foglal. De vajon minden hitel automatikusan az örökösre száll? A válasz: nem. Típustó függ, hogy milyen hitelek örökölhetők, és az örökösnek jogában áll dönteni arról, vállalja-e a tartozást, amiről korábban a Miskolcon praktizáló Dr. Hronszky Regina LL.M. ügyvéd, jogpszichológiai szakjogász beszélt megkeresésünkre.

Az, hogy milyen hitelek örökölhetők, fontos része lehet a hagyatéki tárgyalásnak Forrás: Videa/Gran Torino

Milyen hitelek örökölhetők?

A legtöbb személyi kölcsön, lakáshitel, jelzáloghitel, autóhitel, vagy kihasznált hitelkártya és folyószámla-hitelkeret az örökösre száll. Az örökös csak a hagyaték erejéig felel a tartozásért: ha a tartozás meghaladja a hagyaték értékét, a túllépő rész nem hajtható be rajta.