Örökölt tartozások: Jó, ha tudod mit tehetsz, ha nem akarsz fizetni!
Az öröklés nem csak értékekről szól: sokszor hitel vagy tartozás is a hagyatékkal jár. Szakemberek tanácsait követve megmutatjuk, mikor kerülhetjük el a fizetést, és milyen hitelek örökölhetők.
Amikor egy családtag vagy szerettünk elhunyt, a hagyaték gyakran nem csak ingatlanokat, értéktárgyakat, hanem hiteleket is magában foglal. De vajon minden hitel automatikusan az örökösre száll? A válasz: nem. Típustó függ, hogy milyen hitelek örökölhetők, és az örökösnek jogában áll dönteni arról, vállalja-e a tartozást, amiről korábban a Miskolcon praktizáló Dr. Hronszky Regina LL.M. ügyvéd, jogpszichológiai szakjogász beszélt megkeresésünkre.
Milyen hitelek örökölhetők?
A legtöbb személyi kölcsön, lakáshitel, jelzáloghitel, autóhitel, vagy kihasznált hitelkártya és folyószámla-hitelkeret az örökösre száll. Az örökös csak a hagyaték erejéig felel a tartozásért: ha a tartozás meghaladja a hagyaték értékét, a túllépő rész nem hajtható be rajta.
Bukhatjuk az örökséget, ha ezek közül egy is igaz ránk!
Léteznek olyan hitelek, amelyek nem örökölhetők?
Vannak speciális esetek, például személyhez kötött, visszafizetésre irányuló vállalások vagy garanciális kölcsönök, amelyek a szerződés feltételei szerint nem szállnak automatikusan az örökösre. Érdemes minden szerződést alaposan átnézni, és szükség esetén banki vagy jogi tanácsot kérni.
Mit tehet az örökös, ha nem akar fizetni?
- Visszautasíthatja a hagyatékot: Ezzel elkerülhető, hogy a tartozásokat neki kelljen rendeznie.
- Részleges elfogadás: Az örökös dönthet úgy, hogy csak a hagyaték egy részét fogadja el, így a felelőssége is korlátozott.
- Megállapodás a bankkal: Lehetőség van a törlesztési feltételek újratárgyalására, akár az új örökösök bevonásával
- Teljes kifizetés: Ha az örökös anyagilag képes rá, a legegyszerűbb, ha az adósságot egy összegben rendezi.
Ki esik ki az öröklésből?
Dr. Hronszky Regina szakjogász korábban részletesen elmagyarázta a kitagadás, kizárás és a kiesés jogi fogalmakat is, valamint kitért azokra a feltételekre, amelyek alátámaszthatják és indokolhatják az örökségből kitagadás szándékát. Ezek szerint, az öröklésből kiesik az, aki nem éli túl az örökhagyót, valamint:
- aki az öröklésre érdemtelen;
- akit az örökhagyó kizárt vagy kitagadott;
- aki lemondott az öröklésről;
- aki visszautasította a hagyatékot.
A szakértő hangsúlyozza, hogy a kitagadás és a kizárás jogi feltételei szigorúak: csak indokolt esetben érvényesíthetők, például ha az örökös súlyosan megsértette az örökhagyót, vagy bűncselekményt követett el ellene.
Örökölni nem csak értékeket, hanem felelősséget is jelent. Ha hitel vagy tartozás is a hagyatékkal jár, az örökösnek több lehetősége van: visszautasítás, részleges elfogadás, banki egyeztetés vagy teljes kifizetés. A döntés előtt mindig érdemes jogi szakértőt bevonni, és alaposan mérlegelni a hagyaték összetételét. Így elkerülhető, hogy a terhek váratlanul ránehezedjenek.
