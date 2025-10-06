1 órája
Olyat tud ez a kis bükki falu, amit más nem! Már Amerikából és Kínából is felfedezték maguknak!
Október elején szinte télies időjárás jutott a borsodiaknak. Többször is megdőlt az országos hidegrekord, Lénárddaróc nevét egy ország jegyezte meg. A hűvös estéket azonban számtalan ingyenes koncert dobja fel a legnagyobb magyar sztárokkal.
Újabb szezonrekord dőlt meg Borsodban. Október 2. hajnalra az előző napoknál is mélyebbre süllyedt a hőmérséklet Lénárddarócon, amivel a saját szeptember 29-i hidegrekordját döntötte meg a település – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt.
Hidegrekord ide vagy oda, a borsodiak szeretnek bulizni
Szerencsések vagyunk! Olyan nevek érkeznek Borsodba októberben, akikért máskor több ezer forintos belépőt kellene fizetni. Folytatódik a Hatoslottó Szerencsekoncertek sorozata a legnagyobb hazai sztárok ingyenes koncertjeivel, melyek garantáltan felforrósítják a hangulatot. Az októberi koncertek listáját elolvashatja alábbi cikkünkben.
Elleptek a tengerentúliak egy bükki falut
A világ másik feléről érkeztek boros szakemberek, hogy személyesen fedezzék fel a Bükk gasztronómiai és borászati kincseit. A mályinkai Iszkor étterem egy felejthetetlen esttel mutatta meg nekik, miért különleges ez a borsodi település. A különleges eseményről fotókat és videót is talál a boon.hu cikkében.
Olvasóink egyik kedvence, amikor összegyűjtjük az előző hét legolvasottabb cikkeit. Így ha még éppen utószezonban nyaralt, akkor is utolérheti magát, ha elolvassa alábbi cikkünket.
„Szégyellem magam, lemondok” – mondta a megalázó vereség után a borsodi focicsapat edzője
Egy borsodi csapatnak nagyon nem ment a hétvégén. A megyei foci szinte hihetetlen drámákat tartogat. A Köröm súlyos, 2–7-es vereséget szenvedett hazai pályán a Hejőpapi ellen a vármegyei másodosztály Közép csoportjának 7. fordulójában. A meccs után az edző, Tóth Róbert bejelentette, hogy távozik posztjáról.
Ne megszokásból menjen bankolni Miskolcon
Felújítás miatt ideiglenesen költözik Miskolc egyik legforgalmasabb bankfiókja? Információink szerint miskolci OTP ügyfeleit a Corvinon található új, ideiglenes helyszínre várják. A részleteket és az új helyet is megismerheti írásunkból.
Ha megmaradt a kenyér vagy a zsömle, ki ne dobja!
Régen a konyhában semmi nem ment veszendőbe. A szikkadt kenyérből, kifliből vagy zsemléből pillanatok alatt édesség született. Ezek az olcsó desszertek egyszerre retró hangulatot és kreatív maradékmentést hoznak a konyhába. Hoztunk öt filléres receptet, amik még fel is melegítik a hűvös őszi estéken.
Balatoni szállodából lopott egy miskolci nő
Egy balatonfüredi szálloda alkalmazottja mesterkulccsal tört be a vendég szobájába, és egyetlen mozdulattal eltüntetett több mint ezer eurót. A lopás miatt most bíróság elé kell állnia a büntetett előéletű, ismeretlen helyen lévő miskolci nőnek. Részletek az alábbi cikkben.
Sajnos a tragédia sem kerülte el Borsodot
Szomorú hírt közölt közösségi oldalán a Mezőkövesdi KC kézilabdacsapata: életét vesztette az egyesület egyik fiatal szurkolója. A klub megrendülten búcsúzott a lelkes drukkerüktől, aki rendszeresen támogatta kedvenc csapatát a csarnokban és a stadionban egyaránt, hiszen a kézilabda mellett a labdarúgó mérkőzéseken is szurkolt.
