Olyat tud ez a kis bükki falu, amit más nem! Már Amerikából és Kínából is felfedezték maguknak!

Elleptek a tengerentúliak egy bükki falut

A világ másik feléről érkeztek boros szakemberek, hogy személyesen fedezzék fel a Bükk gasztronómiai és borászati kincseit. A mályinkai Iszkor étterem egy felejthetetlen esttel mutatta meg nekik, miért különleges ez a borsodi település. A különleges eseményről fotókat és videót is talál a boon.hu cikkében.