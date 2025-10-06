október 6., hétfő

Helyi közélet

40 perce

Olyat tud ez a kis bükki falu, amit más nem! Már Amerikából és Kínából is felfedezték maguknak!

Október elején szinte télies időjárás jutott a borsodiaknak. Többször is megdőlt az országos hidegrekord, Lénárddaróc nevét egy ország jegyezte meg. A hűvös estéket azonban számtalan ingyenes koncert dobja fel a legnagyobb magyar sztárokkal.

Boon.hu

Újabb szezonrekord dőlt meg Borsodban. Október 2. hajnalra az előző napoknál is mélyebbre süllyedt a hőmérséklet Lénárddarócon, amivel a saját szeptember 29-i hidegrekordját döntötte meg a település – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Hidegrekord dőlt meg Borsodban
Országos hidegrekord dőlt meg Borsodban
Forrás:  HungaroMet Nonprofit Zrt./Facebook

Hidegrekord ide vagy oda, a borsodiak szeretnek bulizni

Szerencsések vagyunk! Olyan nevek érkeznek Borsodba októberben, akikért máskor több ezer forintos belépőt kellene fizetni. Folytatódik a Hatoslottó Szerencsekoncertek sorozata a legnagyobb hazai sztárok ingyenes koncertjeivel, melyek garantáltan felforrósítják a hangulatot. Az októberi koncertek listáját elolvashatja alábbi cikkünkben.

Elleptek a tengerentúliak egy bükki falut

A világ másik feléről érkeztek boros szakemberek, hogy személyesen fedezzék fel a Bükk gasztronómiai és borászati kincseit. A mályinkai Iszkor étterem egy felejthetetlen esttel mutatta meg nekik, miért különleges ez a borsodi település. A különleges eseményről fotókat és videót is talál a boon.hu cikkében.

Hogy semmiről ne maradjon le!

Olvasóink egyik kedvence, amikor összegyűjtjük az előző hét legolvasottabb cikkeit. Így ha még éppen utószezonban nyaralt, akkor is utolérheti magát, ha elolvassa alábbi cikkünket.

„Szégyellem magam, lemondok” – mondta a megalázó vereség után a borsodi focicsapat edzője

Egy borsodi csapatnak nagyon nem ment a hétvégén. A megyei foci szinte hihetetlen drámákat tartogat. A Köröm súlyos, 2–7-es vereséget szenvedett hazai pályán a Hejőpapi ellen a vármegyei másodosztály Közép csoportjának 7. fordulójában. A meccs után az edző, Tóth Róbert bejelentette, hogy távozik posztjáról.

Ne megszokásból menjen bankolni Miskolcon

Felújítás miatt ideiglenesen költözik Miskolc egyik legforgalmasabb bankfiókja? Információink szerint miskolci OTP ügyfeleit a Corvinon található új, ideiglenes helyszínre várják. A részleteket és az új helyet is megismerheti írásunkból.

Ha megmaradt a kenyér vagy a zsömle, ki ne dobja!

Régen a konyhában semmi nem ment veszendőbe. A szikkadt kenyérből, kifliből vagy zsemléből pillanatok alatt édesség született. Ezek az olcsó desszertek egyszerre retró hangulatot és kreatív maradékmentést hoznak a konyhába. Hoztunk öt filléres receptet, amik még fel is melegítik a hűvös őszi estéken.

Balatoni szállodából lopott egy miskolci nő

Egy balatonfüredi szálloda alkalmazottja mesterkulccsal tört be a vendég szobájába, és egyetlen mozdulattal eltüntetett több mint ezer eurót. A lopás miatt most bíróság elé kell állnia a büntetett előéletű, ismeretlen helyen lévő miskolci nőnek. Részletek az alábbi cikkben.

Sajnos a tragédia sem kerülte el Borsodot

Szomorú hírt közölt közösségi oldalán a Mezőkövesdi KC kézilabdacsapata: életét vesztette az egyesület egyik fiatal szurkolója. A klub megrendülten búcsúzott a lelkes drukkerüktől, aki rendszeresen támogatta kedvenc csapatát a csarnokban és a stadionban egyaránt, hiszen a kézilabda mellett a labdarúgó mérkőzéseken is szurkolt.

