Sarkvidéki hideg tör be Borsodba, jön az első havazás? - meteorológus válaszolt
Október havába léptünk és visszavonhatatlanul ősz lett. Ráadásul újabb hidegfront közelít és marad a hűvös idő.
Újabb hidegfront várható
A hidegfront sajnos a szervezetünket is megterheli, a hűvös naptalan idő pedig a kedélyállapotunkra sincs jó hatással.
Legkevésbé sem példa nélküli, hogy október elején 11-14 fok körüli a nappali hőmérséklet
– hangsúlyozza Dr. Rázsi András meterorológus kérdésünkre.
„Azért tűnik drasztikusnak ez a lehűlés mert a szeptember első fele olyan volt mintha véget sem ért volna a nyár. Augusztus 20-án jött egy kis megtorpanás, majd a vénaasszonyok nyara következett, gyönyörű nyári idővel. A hajnali minimumok hűvösek voltak ugyan - ez már jelezte, hogy szeptember havába léptünk- de a nappali maximumok olyanok voltak mint augusztusban” – tette hozzá a szakértő.
Sarkvidéki eredetű légtömeg érkezett
A héten marad ez az idő, jelentősebb változás nem várható. Nem lesz felhőtlen az ég, de időnként kibukkan majd a nap. Egy sarkvidéki eredetű légtömeg határozza meg most alapvetően a Kárpát-medence időjárását. Havazásra egyelőre nincs esély, mert csapadék csak a hétvégéhez közeledve várható. A hajnali minimumok is csak öt fok körül vannak és a hóhoz nulla fok kell. Vegyes állapotú csapadék a hegyekben fordulhat elő, de havazásra számítani nem kell
– mondta el kérdésünkre Dr. Rázsi András.
Újabb hidegfront terheli szervezetünket
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek.
