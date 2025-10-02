Sarkvidéki hideg tör be Borsodba, jön az első havazás? - meteorológus válaszolt 

A hidegfront sajnos a szervezetünket is megterheli, a hűvös naptalan idő pedig a kedélyállapotunkra sincs jó hatással.

A hidegfront befolyásolja időjárásunkat és hatással van szervezetünkre is.

Fotó: Bujdos Tibor/ÉM-archív

Legkevésbé sem példa nélküli, hogy október elején 11-14 fok körüli a nappali hőmérséklet

– hangsúlyozza Dr. Rázsi András meterorológus kérdésünkre.

„Azért tűnik drasztikusnak ez a lehűlés mert a szeptember első fele olyan volt mintha véget sem ért volna a nyár. Augusztus 20-án jött egy kis megtorpanás, majd a vénaasszonyok nyara következett, gyönyörű nyári idővel. A hajnali minimumok hűvösek voltak ugyan - ez már jelezte, hogy szeptember havába léptünk- de a nappali maximumok olyanok voltak mint augusztusban” – tette hozzá a szakértő.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Sarkvidéki eredetű légtömeg érkezett

A héten marad ez az idő, jelentősebb változás nem várható. Nem lesz felhőtlen az ég, de időnként kibukkan majd a nap. Egy sarkvidéki eredetű légtömeg határozza meg most alapvetően a Kárpát-medence időjárását. Havazásra egyelőre nincs esély, mert csapadék csak a hétvégéhez közeledve várható. A hajnali minimumok is csak öt fok körül vannak és a hóhoz nulla fok kell. Vegyes állapotú csapadék a hegyekben fordulhat elő, de havazásra számítani nem kell

– mondta el kérdésünkre Dr. Rázsi András.