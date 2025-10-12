2 órája
Nem elég, hogy hétfő, elszórtan záporok és lehűlés is jön
Hétfőn pár fokkal visszaesik a hőmérséklet. Egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak.
Hűvös időjárásra kell számítani
Forrás: MW
Hétfőn a hidegfront mellett a szél is élénk marad.
A hőmérséklet 15 és 20 fok között mozoghat.
Hidegfront terheli szervezetünket
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek
