Nem elég, hogy hétfő, elszórtan záporok és lehűlés is jön

Hétfőn a hidegfront mellett a szél is élénk marad.

Időjárás-előrejelzés: hűvös lesz és a hidegfront is megnehezíti életünket

Forrás: köpönyeg.hu

A hőmérséklet 15 és 20 fok között mozoghat.

Hidegfront terheli szervezetünket

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek