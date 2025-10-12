október 12., vasárnap

Nem elég, hogy hétfő, elszórtan záporok és lehűlés is jön

Címkék#időjárásváltozás#időjárás#időjárásjelentés

Hétfőn pár fokkal visszaesik a hőmérséklet. Egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak.

Boon.hu
Hűvös időjárásra kell számítani

Forrás: MW

Hétfőn a hidegfront mellett a szél is élénk marad. 

hidegfront
Időjárás-előrejelzés: hűvös lesz és a hidegfront is megnehezíti életünket 
Forrás: köpönyeg.hu

A hőmérséklet 15 és 20 fok között mozoghat.

Hidegfront terheli szervezetünket

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek

 

