A patika, a tűz, és a rejtélyes négyes - videóval!

Az önkormányzat a legutóbbi években tervezte olyan beruházás pályázati finanszírozással való előkészítését, ami révén „helyzetbe lehetne hozni” az ingatlan környezetét, segítve ezzel, hogy a tulajdonosa vagy más vállalkozás fantáziát lásson benne, és fejlessze, felújítsa, megmentse. Ez az önkormányzati terv az utóbbi esztendőben már elfelejtődött, a mostani káreset pedig nem tudni még, hogyan befolyásolhatja háztulajdonos elképzeléseit a jövőről. Szóval mi lesz a hejőcsabai patika sorsa, miután vasárnapról hétfőre virradóra kigyulladt, és négy embert kellett kimenteni az épületből a tűzoltóknak, miközben a lángokat oltották? Erre egyelőre még nem ismert a válasz.

A hejőcsabai patika belülről, a Katasztrófavédelem tegnap éjjeli akció-fotóján

A hejőcsabai patika „titka” talán fényre került

A tegnap éjjeli tűzeset oka sem tudott, ugyanakkor arról, hogy kik lehettek a kimenekített lakók, vannak elképzelések: a közösségi média kommentjei után a helyi sajtóban is az az értesülés bukkant fel, hogy a háztulajdonos barátja, annak családja lettek volna a titokzatos „négyek”. A Boon.hu mindenesetre mindent, amit hétfőn reggel tudott a történtekről és előzményekről, megírt a balesetismertető cikkében: