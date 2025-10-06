október 7., kedd

Amália névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

A patika, a tűz, és a rejtélyes négyes - videóval!

Címkék#boon video#Sztárbox#templomrongáló#emlékmű#leégett#biztonsági őr#hejőcsabai gyógyszertár

Kigyulladt és részben leégett a volt Csabavezér úti gyógyszertár ma is álló és mindenki által ismert épülete. Ez lett a hétkezdet legtöbbek által kíváncsian olvasott cikke: a hejőcsabai patika tűzkárának híre.

Boon.hu

Az önkormányzat a legutóbbi években tervezte olyan beruházás pályázati finanszírozással való előkészítését, ami révén „helyzetbe lehetne hozni” az ingatlan környezetét, segítve ezzel, hogy a tulajdonosa vagy más vállalkozás fantáziát lásson benne, és fejlessze, felújítsa, megmentse. Ez az önkormányzati terv az utóbbi esztendőben már elfelejtődött, a mostani káreset pedig nem tudni még, hogyan befolyásolhatja háztulajdonos elképzeléseit a jövőről. Szóval mi lesz a hejőcsabai patika sorsa, miután vasárnapról hétfőre virradóra kigyulladt, és négy embert kellett kimenteni az épületből a tűzoltóknak, miközben a lángokat oltották? Erre egyelőre még nem ismert a válasz.

hejőcsabai patika
A hejőcsabai patika belülről, a Katasztrófavédelem tegnap éjjeli akció-fotóján

A hejőcsabai patika „titka” talán fényre került

A tegnap éjjeli tűzeset oka sem tudott, ugyanakkor arról, hogy kik lehettek a kimenekített lakók, vannak elképzelések: a közösségi média kommentjei után a helyi sajtóban is az az értesülés bukkant fel, hogy a háztulajdonos barátja, annak családja lettek volna a titokzatos „négyek”. A Boon.hu mindenesetre mindent, amit hétfőn reggel tudott a történtekről és előzményekről, megírt a balesetismertető cikkében:

Egy másik rejtélyes borsodi polgár került reflektorfénybe a megyei hírportál hétfő délutáni írásában. „A kazincbarcikai rendőrök ismeretlen tettes azonosításához kérik az állampolgárok segítségét” – így indít az anyag, de vajon mire fut ki a sztori? A címe meglehetősen figyelemfelkeltő, fel is keltette a legtöbb olvasó figyelmét.

Emődön is „közbiztonsági” természetű értesülés borzolja a kedélyeket mostanában.

A lényeg itt már abszolút kiderül magából a cikkcímből is, de a további érdekességekhez kattintani kell! Lesz meglepetés, garantáljuk.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

És aztán a következő vármegyénkbeli község sem a legkellemesebb hírekkel iratkozott fel a boon.hu hétfői olvasottsági toplistájára. Mit mondhatnánk ennél az esetnél? Traktor, templom, és huszonkét megrongálódott lépcsőfok a „főszereplők”...

Ez még csak a templomtorony... (a fotó illusztráció)
Forrás:  MW

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu