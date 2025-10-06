2 órája
A patika, a tűz, és a rejtélyes négyes - videóval!
Kigyulladt és részben leégett a volt Csabavezér úti gyógyszertár ma is álló és mindenki által ismert épülete. Ez lett a hétkezdet legtöbbek által kíváncsian olvasott cikke: a hejőcsabai patika tűzkárának híre.
Az önkormányzat a legutóbbi években tervezte olyan beruházás pályázati finanszírozással való előkészítését, ami révén „helyzetbe lehetne hozni” az ingatlan környezetét, segítve ezzel, hogy a tulajdonosa vagy más vállalkozás fantáziát lásson benne, és fejlessze, felújítsa, megmentse. Ez az önkormányzati terv az utóbbi esztendőben már elfelejtődött, a mostani káreset pedig nem tudni még, hogyan befolyásolhatja háztulajdonos elképzeléseit a jövőről. Szóval mi lesz a hejőcsabai patika sorsa, miután vasárnapról hétfőre virradóra kigyulladt, és négy embert kellett kimenteni az épületből a tűzoltóknak, miközben a lángokat oltották? Erre egyelőre még nem ismert a válasz.
A hejőcsabai patika „titka” talán fényre került
A tegnap éjjeli tűzeset oka sem tudott, ugyanakkor arról, hogy kik lehettek a kimenekített lakók, vannak elképzelések: a közösségi média kommentjei után a helyi sajtóban is az az értesülés bukkant fel, hogy a háztulajdonos barátja, annak családja lettek volna a titokzatos „négyek”. A Boon.hu mindenesetre mindent, amit hétfőn reggel tudott a történtekről és előzményekről, megírt a balesetismertető cikkében:
Így égett le a hejőcsabai műemlék gyógyszertár – Frissítés: gyerekeket is ki kellett menekíteni a tűzből (fotókkal, videóval)
Egy másik rejtélyes borsodi polgár került reflektorfénybe a megyei hírportál hétfő délutáni írásában. „A kazincbarcikai rendőrök ismeretlen tettes azonosításához kérik az állampolgárok segítségét” – így indít az anyag, de vajon mire fut ki a sztori? A címe meglehetősen figyelemfelkeltő, fel is keltette a legtöbb olvasó figyelmét.
Kinézed a néniből? Arcpirító, amit a sajószentpéteri emlékműnél tett, a rendőrség nagy erőkkel keresi – videó
Emődön is „közbiztonsági” természetű értesülés borzolja a kedélyeket mostanában.
A lényeg itt már abszolút kiderül magából a cikkcímből is, de a további érdekességekhez kattintani kell! Lesz meglepetés, garantáljuk.
És aztán a következő vármegyénkbeli község sem a legkellemesebb hírekkel iratkozott fel a boon.hu hétfői olvasottsági toplistájára. Mit mondhatnánk ennél az esetnél? Traktor, templom, és huszonkét megrongálódott lépcsőfok a „főszereplők”...
Új szinten a szégyen: traktorral ment templomba Borsodban, falura szóló botrány lett belőle
