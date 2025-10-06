október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csabai patikaépület

49 perce

Tényleg lakott ott valaki? Beindult a találgatás a leégett hejőcsabai gyógyszertárról – fotókkal, videóval

Címkék#felújítás#elhagyott épületek#gyógyszertár#patika#Top Plusz program#leégett ház#hajléktalan#hejőcsabai gyógyszertár#tűzkár#Hejőcsaba

A 18. század végi főúri épületben már több mint másfél évtizede nincs gyógyszertár, a vasárnap éjjeli tűz pedig kétségessé tette eddig is bizonytalan jövőjét. A néhai hejőcsabai patika épületét „helyzetbe hozták volna” – erre most leégett.

Boon.hu
Tényleg lakott ott valaki? Beindult a találgatás a leégett hejőcsabai gyógyszertárról – fotókkal, videóval

A hejőcsabai gyógyszerrár egykor és most

Fotó: Török Péter

„Lassan ráomlik a 3-as útra a hejőcsabai patika” – írta közel egy éve a Boon.hu az ikonikus épület sorsát találgatva. Omlás (egyelőre) nem történt – helyette leégett, legalábbis részben, a néhai gyógyszertár.

hejőcsabai patika
A néhai hejőcsabai patika épülete 2021. decemberében

Hejőcsabai patika: valakik éltek benne?

Egyelőre nem tudni, az ingatlan tulajdonosához mennyi köze van (ha egyáltalán van) azoknak, akik e hétvégén benne tartózkodtak. Onnan derült ki a közvélemény számára, hogy a ház „lakott”, hogy a hétfőre virradóra támadt tűzből embereket kellett kimenteni: két felnőttet és két gyereket – ez utalhat arra is, hogy egy családról volna szó. Az eddig kapott információk nem szólnak arról, kik lehettek ők.

Az egykori hejőcsabai patika romos épülete (2024.01.30.)

Fotók: Ádám János

A valaha volt gyógyszertár, amelynek alapvetően üresen álló épületét azóta is így, vagyis mint hejőcsabai patika emlegetik a miskolciak, több mint másfél évtizede végképp elvesztette funkcióját.

Így számolt be hétfőn reggel a Borsod Online az akkor megtudható információkról:

Ismeretlen okból, de az első jelek szerint elektromossággal összefüggésben támadhatott tűz a jellegzetes ingatlanban, amely Hejőcsaba városrész talán legismertebb épülete a Pesti útra kivezető szakaszon. A kigyulladt házból négy embert kellett kimenekítenie a tűzoltóknak. Éjfél után fél 1 körül kapta a jelzést a Katasztrófavédelem, majd hamarosan kiérkeztek a miskolci tűzoltók, a barcikai kollégákkal megerősítve, összesen öt fecskendővel, létráskocsival. A következő óra folyamán megtörtént a lángok elfojtása. A tetőszerkezet égett (fafödém) és a felső szint (ott egy 40 nm-es helyiség), lejjebb nem terjedtek a lángok. A bent lévők – két felnőtt és két gyerek –, úgy tudni, épségben kijutottak.

IMG_1005
2025. október 6-án reggelre...
Fotó: Vajda János

„Ott laktak”, „felgyújtották?”

A Facebookon sok miskolci hozzászólt a friss tragédia híréhez, a legtöbb embernek határozott a véleménye, amellett, hogy szomorkodik az ikonikus építmény elvesztése (?) miatt.

Akik tudni vélik (találgatják) a hátteret, ezt írják:

  • Életvitelszerűen ott laktak albérletben.
  • Fáztak a hajléktalanok és begyújtottak.
  • Minden ilyen elhagyatott épület arra a sorsra jut, hogy kétes elemek betanyáznak, aztán leamortizálódik.
  • Valaki egy szép nagy társasházat álmodott meg a helyére. Így most, gondolom, tető nélkül még pár évig romlani hagyják az állagát és a vége az lesz, hogy meggyőzik az illetékeseket, hogy engedjék eltúrni.

Mások a lehetséges jövőt igyekeztek prognosztizálni:

  • Most már van indok a lebontásra! Valakinek útban volt!
  • Elég rossz helyen áll. Viszont így, hogy leégett egy része már lehet kérni a műemlék-felügyelettől pénzt a felújításhoz, ha volt biztosítva, akkor biztosítónak is fizetni kell.
  • Nagy forgalmú út közepén volt az épület. Régen le kellett volna bontani!

A legtöbben sajnálkoztak, és félnek, hogy elveszíthet valami fontos értéket a vármegyeszékhely:

  • Egy ikonikus épületről van szó, a múltunk egy része!
  • Előbb volt ott az épület, mint az út, ráadásul szép és ikonikus épület.
2020. áprilisi állapot
Fotó: Bujdos Tibor

A közösségi háló egy másik pontján másféle hírek keltek szárnyra:

  • Sajnos nem volt biztosítása a tulajnak.
  • A tulajdonos kollégája ott lakott a feleségével és két gyerekével. (...) Még jó, hogy nem égtek bent.

Hejőcsabai romos gyógyszertár

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

„Helyzetbe hozni” tervezték a környéket

Az egykori, igen jellegzetes helyen álló patikaépület valaha gazdag földbirtokosoké volt, a 18. század végén épült, később átépítették.

A jelenlegi Hejőcsaba városrész életében egykor meghatározó szerepet betöltő Bárczay család nevéhez a patinás kúriaépületen túl többek között a gyógyszertári épület megépítése is fűződik.

Az örökségvédelmi hatóság (...) határozata szerint a veszélyt jelentő állapot felszámolása miatt szükséges intézkedéseket meg kell tenni. (2020)

A ma élő nemzedékek hejőcsabai gyógyszertárként emlékezhetnek rá. Már legalább a 2000-es évtized óta nem működik gyógyszertárként, sőt, elvileg üresen áll nagyon régen. A kilencvenes évek óta meglévő („maszek”) tulajdonosa a hírek szerint nem rendelkezik tőkével, hogy felújítsa, új funkcióval hasznosítsa. Úgy tudni, évekkel ezelőtt volt kezdeményezés, hogy a környékbeli más vállalkozókkal (boltok, autókereskedés, szerelőműhely) közös erővel megvalósuljon az ingatlan környezetének rendbetétele, átalakítása.

Lepusztult hejőcsabai gyógyszertár

Később, az előző önkormányzati ciklusban a Városháza felkarolta a szakmai célt és a TOP Plusz pályázat révén kívánta megoldani, hogy a patika környéki közterületek, utak, járdák korszerűsödjenek, ilymódon elérve, hogy „helyzetbe hozzák” a gyógyszertárépület jövőbeni hasznosítására vállalkozót. Legfrissebb információnk szerint a jelenlegi önkormányzati vezetés alatt ez a pályázati cél kikerült az aktuális miskolci tervekből.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu