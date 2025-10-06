49 perce
Tényleg lakott ott valaki? Beindult a találgatás a leégett hejőcsabai gyógyszertárról – fotókkal, videóval
A 18. század végi főúri épületben már több mint másfél évtizede nincs gyógyszertár, a vasárnap éjjeli tűz pedig kétségessé tette eddig is bizonytalan jövőjét. A néhai hejőcsabai patika épületét „helyzetbe hozták volna” – erre most leégett.
A hejőcsabai gyógyszerrár egykor és most
Fotó: Török Péter
„Lassan ráomlik a 3-as útra a hejőcsabai patika” – írta közel egy éve a Boon.hu az ikonikus épület sorsát találgatva. Omlás (egyelőre) nem történt – helyette leégett, legalábbis részben, a néhai gyógyszertár.
Hejőcsabai patika: valakik éltek benne?
Egyelőre nem tudni, az ingatlan tulajdonosához mennyi köze van (ha egyáltalán van) azoknak, akik e hétvégén benne tartózkodtak. Onnan derült ki a közvélemény számára, hogy a ház „lakott”, hogy a hétfőre virradóra támadt tűzből embereket kellett kimenteni: két felnőttet és két gyereket – ez utalhat arra is, hogy egy családról volna szó. Az eddig kapott információk nem szólnak arról, kik lehettek ők.
Az egykori hejőcsabai patika romos épülete (2024.01.30.)Fotók: Ádám János
A valaha volt gyógyszertár, amelynek alapvetően üresen álló épületét azóta is így, vagyis mint hejőcsabai patika emlegetik a miskolciak, több mint másfél évtizede végképp elvesztette funkcióját.
Így számolt be hétfőn reggel a Borsod Online az akkor megtudható információkról:
Ismeretlen okból, de az első jelek szerint elektromossággal összefüggésben támadhatott tűz a jellegzetes ingatlanban, amely Hejőcsaba városrész talán legismertebb épülete a Pesti útra kivezető szakaszon. A kigyulladt házból négy embert kellett kimenekítenie a tűzoltóknak. Éjfél után fél 1 körül kapta a jelzést a Katasztrófavédelem, majd hamarosan kiérkeztek a miskolci tűzoltók, a barcikai kollégákkal megerősítve, összesen öt fecskendővel, létráskocsival. A következő óra folyamán megtörtént a lángok elfojtása. A tetőszerkezet égett (fafödém) és a felső szint (ott egy 40 nm-es helyiség), lejjebb nem terjedtek a lángok. A bent lévők – két felnőtt és két gyerek –, úgy tudni, épségben kijutottak.
„Ott laktak”, „felgyújtották?”
A Facebookon sok miskolci hozzászólt a friss tragédia híréhez, a legtöbb embernek határozott a véleménye, amellett, hogy szomorkodik az ikonikus építmény elvesztése (?) miatt.
Akik tudni vélik (találgatják) a hátteret, ezt írják:
- Életvitelszerűen ott laktak albérletben.
- Fáztak a hajléktalanok és begyújtottak.
- Minden ilyen elhagyatott épület arra a sorsra jut, hogy kétes elemek betanyáznak, aztán leamortizálódik.
- Valaki egy szép nagy társasházat álmodott meg a helyére. Így most, gondolom, tető nélkül még pár évig romlani hagyják az állagát és a vége az lesz, hogy meggyőzik az illetékeseket, hogy engedjék eltúrni.
Mások a lehetséges jövőt igyekeztek prognosztizálni:
- Most már van indok a lebontásra! Valakinek útban volt!
- Elég rossz helyen áll. Viszont így, hogy leégett egy része már lehet kérni a műemlék-felügyelettől pénzt a felújításhoz, ha volt biztosítva, akkor biztosítónak is fizetni kell.
- Nagy forgalmú út közepén volt az épület. Régen le kellett volna bontani!
A legtöbben sajnálkoztak, és félnek, hogy elveszíthet valami fontos értéket a vármegyeszékhely:
- Egy ikonikus épületről van szó, a múltunk egy része!
- Előbb volt ott az épület, mint az út, ráadásul szép és ikonikus épület.
A közösségi háló egy másik pontján másféle hírek keltek szárnyra:
- Sajnos nem volt biztosítása a tulajnak.
- A tulajdonos kollégája ott lakott a feleségével és két gyerekével. (...) Még jó, hogy nem égtek bent.
Hejőcsabai romos gyógyszertár
„Helyzetbe hozni” tervezték a környéket
Az egykori, igen jellegzetes helyen álló patikaépület valaha gazdag földbirtokosoké volt, a 18. század végén épült, később átépítették.
A jelenlegi Hejőcsaba városrész életében egykor meghatározó szerepet betöltő Bárczay család nevéhez a patinás kúriaépületen túl többek között a gyógyszertári épület megépítése is fűződik.
Az örökségvédelmi hatóság (...) határozata szerint a veszélyt jelentő állapot felszámolása miatt szükséges intézkedéseket meg kell tenni. (2020)
A ma élő nemzedékek hejőcsabai gyógyszertárként emlékezhetnek rá. Már legalább a 2000-es évtized óta nem működik gyógyszertárként, sőt, elvileg üresen áll nagyon régen. A kilencvenes évek óta meglévő („maszek”) tulajdonosa a hírek szerint nem rendelkezik tőkével, hogy felújítsa, új funkcióval hasznosítsa. Úgy tudni, évekkel ezelőtt volt kezdeményezés, hogy a környékbeli más vállalkozókkal (boltok, autókereskedés, szerelőműhely) közös erővel megvalósuljon az ingatlan környezetének rendbetétele, átalakítása.
Lepusztult hejőcsabai gyógyszertár
Később, az előző önkormányzati ciklusban a Városháza felkarolta a szakmai célt és a TOP Plusz pályázat révén kívánta megoldani, hogy a patika környéki közterületek, utak, járdák korszerűsödjenek, ilymódon elérve, hogy „helyzetbe hozzák” a gyógyszertárépület jövőbeni hasznosítására vállalkozót. Legfrissebb információnk szerint a jelenlegi önkormányzati vezetés alatt ez a pályázati cél kikerült az aktuális miskolci tervekből.