Tényleg lakott ott valaki? Beindult a találgatás a leégett hejőcsabai gyógyszertárról – fotókkal, videóval

A valaha volt gyógyszertár, amelynek alapvetően üresen álló épületét azóta is így, vagyis mint hejőcsabai patika emlegetik a miskolciak, több mint másfél évtizede végképp elvesztette funkcióját.

Így számolt be hétfőn reggel a Borsod Online az akkor megtudható információkról:

Ismeretlen okból, de az első jelek szerint elektromossággal összefüggésben támadhatott tűz a jellegzetes ingatlanban, amely Hejőcsaba városrész talán legismertebb épülete a Pesti útra kivezető szakaszon. A kigyulladt házból négy embert kellett kimenekítenie a tűzoltóknak. Éjfél után fél 1 körül kapta a jelzést a Katasztrófavédelem, majd hamarosan kiérkeztek a miskolci tűzoltók, a barcikai kollégákkal megerősítve, összesen öt fecskendővel, létráskocsival. A következő óra folyamán megtörtént a lángok elfojtása. A tetőszerkezet égett (fafödém) és a felső szint (ott egy 40 nm-es helyiség), lejjebb nem terjedtek a lángok. A bent lévők – két felnőtt és két gyerek –, úgy tudni, épségben kijutottak.

2025. október 6-án reggelre...

Fotó: Vajda János

„Ott laktak”, „felgyújtották?”

A Facebookon sok miskolci hozzászólt a friss tragédia híréhez, a legtöbb embernek határozott a véleménye, amellett, hogy szomorkodik az ikonikus építmény elvesztése (?) miatt.

Akik tudni vélik (találgatják) a hátteret, ezt írják:

Életvitelszerűen ott laktak albérletben.

Fáztak a hajléktalanok és begyújtottak.

Minden ilyen elhagyatott épület arra a sorsra jut, hogy kétes elemek betanyáznak, aztán leamortizálódik.

Valaki egy szép nagy társasházat álmodott meg a helyére. Így most, gondolom, tető nélkül még pár évig romlani hagyják az állagát és a vége az lesz, hogy meggyőzik az illetékeseket, hogy engedjék eltúrni.

Mások a lehetséges jövőt igyekeztek prognosztizálni:

Most már van indok a lebontásra! Valakinek útban volt!

Elég rossz helyen áll. Viszont így, hogy leégett egy része már lehet kérni a műemlék-felügyelettől pénzt a felújításhoz, ha volt biztosítva, akkor biztosítónak is fizetni kell.

Nagy forgalmú út közepén volt az épület. Régen le kellett volna bontani!

A legtöbben sajnálkoztak, és félnek, hogy elveszíthet valami fontos értéket a vármegyeszékhely: