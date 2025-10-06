Lángokban állt Miskolc ikonikus épülete – kiderült, mi lett a bent rekedt családdal

Vasárnapról hétfőre virradó éjjel tűz ütött ki Miskolcon, a hejőcsabai gyógyszertár néven ismert, régóta üresen álló épületben. A bejelentés 0:25 körül érkezett a katasztrófavédelemhez, és percek alatt lángokba borult az egész tetőszerkezet. Az egykor elegáns, árkádos patika első emeletén mintegy negyven négyzetméteren pusztított a tűz, miközben a teljes tető égett. A helyszínre miskolci és kazincbarcikai hivatásos tűzoltók vonultak, akik négy gépjárműfecskendővel, egy vízszállítóval, magasból mentővel és létraszerrel dolgoztak a lángok megfékezésén.

Lángok csaptak fel a hejőcsabai gyógyszertárként ismert ikonikus épületben

Fotó: Vajda János

Senki nem gondolta, de lakott volt a hejőcsabai gyógyszertár épülete?

A tűzoltók több vízsugárral, kéziszerszámokkal oltották a tüzet, és négy embert – két felnőttet és két kisgyermeket – menekítettek ki az épületből.

A helyszínre több mentőegységet is riasztottunk. A mentők négy embert, köztük két kisgyermeket enyhe füstmérgezés gyanújával szállítottak stabil állapotban kórházba

– tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat a boon.hu-t. A katasztrófavédelem elsődleges véleménye szerint elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet. A tűz oltásáról részletes információkat alábbi cikkünkben talál.