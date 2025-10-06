október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

26 perce

Lángokban állt Miskolc ikonikus épülete – kiderült, mi lett a bent rekedt családdal

Címkék#boon video#leégett#műemlék épület#hejőcsabai gyógyszertár

Hajnalban lángok csaptak fel Miskolcon. A tűz a hejőcsabai gyógyszertárként ismert, évtizedek óta elhagyatott épületben ütött ki. Megtudtuk, mi történt a kimentett két felnőttel és két kisgyerekkel, és megszólalt egy szemtanú is, aki a tragédia pillanataiban arra járt.

Boon.hu
Lángokban állt Miskolc ikonikus épülete – kiderült, mi lett a bent rekedt családdal

Két felnőttet és két gyermeket hoztak ki a tűzoltók az épületből, utánajártunk, mi lett velük

Fotó: Vajda János

Vasárnapról hétfőre virradó éjjel tűz ütött ki Miskolcon, a hejőcsabai gyógyszertár néven ismert, régóta üresen álló épületben. A bejelentés 0:25 körül érkezett a katasztrófavédelemhez, és percek alatt lángokba borult az egész tetőszerkezet. Az egykor elegáns, árkádos patika első emeletén mintegy negyven négyzetméteren pusztított a tűz, miközben a teljes tető égett. A helyszínre miskolci és kazincbarcikai hivatásos tűzoltók vonultak, akik négy gépjárműfecskendővel, egy vízszállítóval, magasból mentővel és létraszerrel dolgoztak a lángok megfékezésén.

LEégett a hejőcsabai gyógyszertár Miskolcon.
Lángok csaptak fel a hejőcsabai gyógyszertárként ismert ikonikus épületben 
Fotó: Vajda János

Senki nem gondolta, de lakott volt a hejőcsabai gyógyszertár épülete?

A tűzoltók több vízsugárral, kéziszerszámokkal oltották a tüzet, és négy embert – két felnőttet és két kisgyermeket – menekítettek ki az épületből. 

A helyszínre több mentőegységet is riasztottunk. A mentők négy embert, köztük két kisgyermeket enyhe füstmérgezés gyanújával szállítottak stabil állapotban kórházba

 – tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat a boon.hu-t. A katasztrófavédelem elsődleges véleménye szerint elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet. A tűz oltásáról részletes információkat alábbi cikkünkben talál.

Hatalmas lángok csaptak fel – megszólalt a szemtanú

Egy miskolci taxis, aki épp a közelben haladt el, így emlékezett vissza a történtekre:

Három tűzoltóautóra és rendőrautókra lettem figyelmes út közben már messziről. Az út le volt már zárva, és kosaras tűzoltóautókból oltották a lángokat. El tudtunk menni, mert egy sávon átengedtek rendőri irányítással. Ez olyan hajnal 2 fele lehetett, így mivel már nem nagyon volt forgalom, fennakadást abban nem okozott.

A taxisofőr elmondása szerint ekkor már lángokban állt az épület tetőszerkezete.

A hejőcsabai gyógyszertár a tűz utáni reggelen

Fotók: Vajda János

A hejőcsabai gyógyszertár épületét a 18. század végén emelték a Bárczay család megbízásából, később a 19. század közepén alakították át. A kontyolt tető, a toszkán oszlopok és a kosáríves árkádok évtizedeken át díszítették Hejőcsaba főútját. A földszinten gyógyszertár, az emeleten egykor rendőrőrs működött, ám az utóbbi évtizedekben az épület elhagyatottá vált. Az önkormányzat többször próbálta megmenteni, terveket is készítettek a környék felújítására, de a magántulajdon és a költségek miatt soha nem valósult meg a felújítás.A hajdani patika örökségvédelmi státuszban van, de most már a tűz okozta károk miatt is kérdéses, megmenthető-e.

Az épület történetét, valamint azt, hogy kik tartózkodhattak benne a tűzesetkor, olvassa el alábbi cikkünkben.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu