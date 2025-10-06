1 órája
Lángokban állt Miskolc ikonikus épülete – kiderült, mi lett a bent rekedt családdal
Hajnalban lángok csaptak fel Miskolcon. A tűz a hejőcsabai gyógyszertárként ismert, évtizedek óta elhagyatott épületben ütött ki. Megtudtuk, mi történt a kimentett két felnőttel és két kisgyerekkel, és megszólalt egy szemtanú is, aki a tragédia pillanataiban arra járt.
Két felnőttet és két gyermeket hoztak ki a tűzoltók az épületből, utánajártunk, mi lett velük
Fotó: Vajda János
Vasárnapról hétfőre virradó éjjel tűz ütött ki Miskolcon, a hejőcsabai gyógyszertár néven ismert, régóta üresen álló épületben. A bejelentés 0:25 körül érkezett a katasztrófavédelemhez, és percek alatt lángokba borult az egész tetőszerkezet. Az egykor elegáns, árkádos patika első emeletén mintegy negyven négyzetméteren pusztított a tűz, miközben a teljes tető égett. A helyszínre miskolci és kazincbarcikai hivatásos tűzoltók vonultak, akik négy gépjárműfecskendővel, egy vízszállítóval, magasból mentővel és létraszerrel dolgoztak a lángok megfékezésén.
Senki nem gondolta, de lakott volt a hejőcsabai gyógyszertár épülete?
A tűzoltók több vízsugárral, kéziszerszámokkal oltották a tüzet, és négy embert – két felnőttet és két kisgyermeket – menekítettek ki az épületből.
A helyszínre több mentőegységet is riasztottunk. A mentők négy embert, köztük két kisgyermeket enyhe füstmérgezés gyanújával szállítottak stabil állapotban kórházba
– tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat a boon.hu-t. A katasztrófavédelem elsődleges véleménye szerint elektromos meghibásodás okozhatta a tüzet. A tűz oltásáról részletes információkat alábbi cikkünkben talál.
Így égett le a hejőcsabai műemlék gyógyszertár – Frissítés: gyerekeket is ki kellett menekíteni a tűzből (fotókkal, videóval)
Hatalmas lángok csaptak fel – megszólalt a szemtanú
Egy miskolci taxis, aki épp a közelben haladt el, így emlékezett vissza a történtekre:
Három tűzoltóautóra és rendőrautókra lettem figyelmes út közben már messziről. Az út le volt már zárva, és kosaras tűzoltóautókból oltották a lángokat. El tudtunk menni, mert egy sávon átengedtek rendőri irányítással. Ez olyan hajnal 2 fele lehetett, így mivel már nem nagyon volt forgalom, fennakadást abban nem okozott.
A taxisofőr elmondása szerint ekkor már lángokban állt az épület tetőszerkezete.
A hejőcsabai gyógyszertár a tűz utáni reggelenFotók: Vajda János
A hejőcsabai gyógyszertár épületét a 18. század végén emelték a Bárczay család megbízásából, később a 19. század közepén alakították át. A kontyolt tető, a toszkán oszlopok és a kosáríves árkádok évtizedeken át díszítették Hejőcsaba főútját. A földszinten gyógyszertár, az emeleten egykor rendőrőrs működött, ám az utóbbi évtizedekben az épület elhagyatottá vált. Az önkormányzat többször próbálta megmenteni, terveket is készítettek a környék felújítására, de a magántulajdon és a költségek miatt soha nem valósult meg a felújítás.A hajdani patika örökségvédelmi státuszban van, de most már a tűz okozta károk miatt is kérdéses, megmenthető-e.
Az épület történetét, valamint azt, hogy kik tartózkodhattak benne a tűzesetkor, olvassa el alábbi cikkünkben.
Tényleg lakott ott valaki? Beindult a találgatás a leégett hejőcsabai gyógyszertárról – fotókkal, videóval
