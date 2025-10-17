1 órája
Ha ez hiányzik a házunkról, akár meg is büntethetnek – de az se mindegy, hová teszed
Hihetetlen, de sok magyar házról még mindig hiányzik egy apró, ám életmentő tábla. Pedig nemcsak a futároknak okoz fejfájást, ha nem találják a címet, hanem a mentők, tűzoltók vagy rendőrök is késhetnek miatta. És ami sokakat meglep, hogy a házszám kihelyezése jogszabály szerint kötelező, ennek elmulasztása pedig pénzbírsággal is járhat. Kinek mi a kötelessége és mennyibe kerül?
Egy kicsi tábla, de akár életet menthet
Egy pár ezer forintos tábla segíthet, hogy a futár, a mentő vagy a tűzoltó időben odaérjen. A házszám nem csupán kötelező, hanem életmentő lehet. Ha még nincs házszáma, hamar pótolja, mert olcsóbb, mint egy bírság, és fontosabb, mint gondolná.
Miért kötelező a házszám kihelyezése?
A házszám nem csupán formalitás, hanem tájékozódási pont és közbiztonsági eszköz. Ha a mentő nem találja meg időben a címet, az akár emberéletekbe kerülhet. Ezért írja elő a jogszabály, hogy minden tulajdonos köteles jól látható házszámot elhelyezni az ingatlanán.
A házszámot az épület homlokzatán, a kerítésen vagy – ha az épület beljebb van – a telekhatáron kell elhelyezni. Ha ezt elmulasztjuk, először figyelmeztetést, később akár komoly pénzbírságot is kaphatunk az önkormányzattól.
Mennyiért vehetünk házszámot?
A jó hír, hogy nem drága mulatság. A legegyszerűbb műanyag vagy fém házszámtáblák már 1000–3000 forintért kaphatók a barkácsáruházakban. Akik viszont az esztétikára is adnak, választhatnak zománcozott, kovácsoltvas vagy egyedi gravírozású táblákat is.
- Egyszerű fém vagy műanyag házszám: 1000–3000 Ft
- Gravírozott vagy világítós házszám: 10 000–25 000 Ft
- Kézműves, fa vagy rusztikus tábla: akár 40 000 Ft
Ha sötét környéken laksz, világítós vagy LED-es házszám nemcsak mutatós, de hasznos is – éjjel is könnyen megtalálják a házad.
Hová kell kitenni a házszámot?
A szabály egyszerű: onnan legyen jól látható, ahonnan az utcáról érkezik a látogató. Ne takarja bokor, kapu, vagy postaláda. A szám legyen kontrasztos, nagy, és lehetőleg megvilágított. Ma már talán GPS segítségével könnyen behatárolhatók a házak, de 1954-ben egy felháborodott mentős írt az Észak-Magyarországnak. Talán senkinek sem okoznak annyi bosszúságot az olvashatatlan házszámtáblák, utcanevek, mint a mentőknek.
Beteghez hívnak bennünket. Sürgős az út, hiszen nem tudjuk, milyen súlyos lehet az eset. Azután a gyors segíteni akarás megakad, mert hiába keressük a megadott házszámot. Vagy nincs a házakon számtábla, vagy a lakás nem az út mellett, hanem beljebb, a kertben van
– szólt 71 évvel ezelőtt egy olvasói levél.
Kinek a feladata az utcanévtábla?
A házszám kihelyezése a ház tulajdonosának a kötelessége, azonban az utcanévtábla nem a lakók, hanem az önkormányzat feladata. Ha a környéken hiányzik vagy olvashatatlan az utcanevet jelző tábla, azt a jegyzőnél kell jelezni.
