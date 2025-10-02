Most közölte a MÁV: borul a rend a miskolci vonaton, muszáj belenyúlni a közlekedésbe

Hétvégi változások az újszászi és a hatvani vonalon – ezzel a címmel posztolt közleményt a Magyar Államvasutak, vagy ma használatos nevén a MÁV Csoport a központi weboldalán. A változások közül a Boon.hu olvasóit alighanem az utóbbiak, a hatvani vonalon, tehát például a Miskolc–Budapest viszonylaton zajló vasúti közlekedés várható módosításai érdekelhetik. Ezek a tájékoztatás szerint október első hétvégéjére vonatkoznak.

A hatvani vonalon vonaton közlekedők 10-15 perccel tovább is igénybe vehetik a MÁV szolgáltatását

Forrás: mavcsoport.hu

A hatvani vonalon „hosszabb lesz” a hétvége

A régiónkat erősen érintő fejleményekről a MÁV-os közlésből kiderül:

Október első hétvégéjén, Kőbánya felső és Rákos között felváltva mindkét vágányon, több helyszínen vágányátépítést, ágyazatcserét és vágányszabályozást végeznek a szakemberek. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a Budapest–Hatvan–Miskolc és a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy október 4-én hajnaltól 5-én estig napközben az IR87-es Agria és az IR85-ös Mátra InterRégió vonatok Eger, illetve Gyöngyös felől 10 perccel később indulnak, Gödöllőtől S80-asként közlekednek. A Keleti pályaudvar felől 25 perccel korábban indulnak S80-as járatként, Gödöllőtől InterRégiós menetrend szerint közlekednek tovább.

Ezen felül számolni kell a következőkkel a vasúton utazóknak:

Október 3-án, 6-án, 7-én éjszaka:

Az Egerből 19:08-kor, 20:08-kor, a Gyöngyösről 20:08-kor, 21:08-kor a Keleti pályaudvarra induló Agria és Mátra InterRégió (541, 5501, 3031, 3041) Gödöllőről 10 perccel később indul, a Keleti pályaudvarig S80-asként (3161, 6181, 3171, 3191) közlekedik, a Keleti pályaudvarra 20-23 perccel később érkezik.

Október 4-én hajnaltól 5-én estig:

A Keleti pályaudvarról 22:00-kor Miskolcra induló sebesvonat (5008) 25 perccel korábban indul , Gödöllőig S80-asként (3188), Gödöllőtől pedig menetrend szerint közlekedik tovább.

, Gödöllőig S80-asként (3188), Gödöllőtől pedig menetrend szerint közlekedik tovább. A Füzesabonyból 3:21-kor induló Agria InterRégió és a Miskolcról 3:25-kor a Keleti pályaudvarra induló sebesvonat (5029, 5009) Gödöllőről 10, illetve 20 perccel később indul , a Keleti pályaudvarig S80-asként (3119, 3139) közlekedik, a Keleti pályaudvarra 20-24 perccel később érkezik .

, a Keleti pályaudvarig S80-asként (3119, 3139) közlekedik, a Keleti pályaudvarra . A Miskolcról 5:25-kor a Keleti pályaudvarra induló InterRégió (5019) Hatvan és a Keleti pályaudvar között 2-3 perccel korábban közlekedik.

Október 7-én és 8-án hajnalban:

A Füzesabonyból 3:21-kor a Keleti pályaudvarra induló Agria InterRégió (5029) Gödöllőről 10 perccel később indul, a Keleti pályaudvarig S80-asként (3119) közlekedik, a Keleti pályaudvarra 24 perccel később érkezik.