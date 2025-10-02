Ingyenes szerencsekoncertek - Hozzád is érkeznek a sztárok!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Koncertek a Hatoslottó megújulása alkalmából

Ezen alkalomból október 19-én, vasárnap Mezőkövesdre érkezik a koncertsorozat. A részvétel ingyenes lesz és a 18 órakor kezdődő programon olyan sztárok lépnek majd fel, mint Opitz Barbi, Fásy Ádám, Roby Lakatos, Peter Srámek és a Digitál Együttes a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban.