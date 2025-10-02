2 órája
Ingyenes szerencsekoncertek - Hozzád is érkeznek a sztárok!
Nyolcvan településen rendeznek ingyenes szerencsekoncerteket. A Hatoslottó megújulásának alkalmából hozzád is elhozzák a sztárfellépőket!
Több mint 80 településen szervez ingyenes koncertsorozatot országszerte a Szerencsejáték Zrt. szeptembertől. A nemzeti lottótársaság azután a Hatoslottó megújulásáról, hogy a játékosok igénye egyre nőtt a gyorsabb lefolyású játékok iránt.
Koncertek a Hatoslottó megújulása alkalmából
Ezen alkalomból október 19-én, vasárnap Mezőkövesdre érkezik a koncertsorozat. A részvétel ingyenes lesz és a 18 órakor kezdődő programon olyan sztárok lépnek majd fel, mint Opitz Barbi, Fásy Ádám, Roby Lakatos, Peter Srámek és a Digitál Együttes a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban.
