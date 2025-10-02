Ingyenes szerencsekoncertek - Hozzád is érkeznek a sztárok!

október 2., csütörtök

Nyolcvan településen rendeznek ingyenes szerencsekoncerteket. A Hatoslottó megújulásának alkalmából hozzád is elhozzák a sztárfellépőket!

Boon.hu

Több mint 80 településen szervez ingyenes koncertsorozatot országszerte a Szerencsejáték Zrt. szeptembertől. A nemzeti lottótársaság azután a Hatoslottó megújulásáról, hogy a játékosok igénye egyre nőtt a gyorsabb lefolyású játékok iránt.

Ingyenes koncertek a Hatoslottó megújulása alkalmából
Fotó: Czinege Melinda

Koncertek a Hatoslottó megújulása alkalmából

Ezen alkalomból október 19-én, vasárnap Mezőkövesdre érkezik a koncertsorozat. A részvétel ingyenes lesz és a 18 órakor kezdődő programon olyan sztárok lépnek majd fel, mint Opitz Barbi, Fásy Ádám, Roby Lakatos, Peter Srámek és a Digitál Együttes a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban.

 

