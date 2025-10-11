11 perce
Hatalmas állatok lepték el Diósgyőrt: Metallica mérges, Zoé annál barátságosabb volt
Miskolcon szombaton sem lehetett unatkozni. A maguk nemében hatalmas állatok ellepték Diósgyőrt.
Hatalmas pókokban sem volt hiány az egzotikus állatkiállításon
Fotó: Vajda János
Egy maga nemében hatalmas állat, egy kék madárpók és egy emberi kézhez szokott boa volt az egzotikus állatkiállítás sztárja az Ady Endre Művelődési Házban szombaton.
A program nagyon népszerű volt a kisebbek és a nagyobbak körében is, folyamatosan érkeztek a látogatók, hogy megtekintsék a különleges állatfajokat.
Hatalmas állatok az Adyban
Nem ez volt azonban az egyetlen rendezvény Miskolcon, ami nagy sikert aratott. Fergetegesre sikerült az első miskolci MustFeszt is. A több száz embert számláló szüreti felvonulás 10 óra 30 perckor a indult el a Széchenyi és a Kazinczy utcán, amely a Szemere Bertalan utcán és a Mindszent téren keresztül a Papszer utcáig vonult. A menetben számos csoport és hagyományőrző közösség vett részt.
Amíg Miskolcon a kitűnő programokat élvezhettek a városlakók, addig Tokajban a napokban egy különleges régészeti lelet feltárása okozott örömet. Tokaj szívében a föld mélyéről ugyanis egy ritka lelet került elő. Az Aranysas szálló felújítása közben egy különleges régészeti leletre bukkantak: egy több mint másfél évezreddel ezelőtti, szinte sértetlen üvegpohár került elő egy korabeli temetkezés sírjából. Mutatjuk a részleteket.
Ma már a legtöbb modern autóban megtalálható a nappali menetfény (DRL – Daytime Running Light), mégis sok autós bizonytalan abban, mikor kell azt és mikor inkább a tompított fényszórót használni. Vannak, akik rábízzák a döntést az autó elektronikájára, de ez nem mindig jó ötlet. Nézzük, mit mond a KRESZ és a szakember.
A város lakói hónapok óta figyelik, ahogy az új épület szinte gomba módra nő ki a földből, és mostanra már az utolsó simítások zajlanak. Egy év alatt teljesen megváltozott a Pesti út látképe. Ahol tavaly még időnként cirkuszi sátrak álltak, ma már Miskolc legújabb bevásárlóközpontja várja, hogy megnyissa kapuit. Megszereztük a legfrissebb információkat arról, mikor nyit és milyen üzletek költöznek be az új komplexumba.
