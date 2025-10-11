Hatalmas állatok lepték el Diósgyőrt: Metallica mérges, Zoé annál barátságosabb volt

Egy maga nemében hatalmas állat, egy kék madárpók és egy emberi kézhez szokott boa volt az egzotikus állatkiállítás sztárja az Ady Endre Művelődési Házban szombaton.

Egy hatalmas állat Zoé boa, nyakláncként díszelgett a hölgyek nyakában

Fotó: Vajda János

A program nagyon népszerű volt a kisebbek és a nagyobbak körében is, folyamatosan érkeztek a látogatók, hogy megtekintsék a különleges állatfajokat.

Hatalmas állatok az Adyban