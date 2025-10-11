október 11., szombat

Ez történt szombaton

29 perce

Hatalmas állatok lepték el Diósgyőrt: Metallica mérges, Zoé annál barátságosabb volt

Miskolcon szombaton sem lehetett unatkozni. A maguk nemében hatalmas állatok ellepték Diósgyőrt.

Galambos Eszter
Hatalmas állatok lepték el Diósgyőrt: Metallica mérges, Zoé annál barátságosabb volt

Hatalmas pókokban sem volt hiány az egzotikus állatkiállításon

Fotó: Vajda János

Egy maga nemében hatalmas állat, egy kék madárpók és egy emberi kézhez szokott boa volt az egzotikus állatkiállítás sztárja az Ady Endre Művelődési Házban szombaton. 

hatalmas állat
Egy hatalmas állat Zoé boa, nyakláncként díszelgett a hölgyek nyakában 
Fotó: Vajda János 

A program nagyon népszerű volt a kisebbek és a nagyobbak körében is, folyamatosan érkeztek a látogatók, hogy megtekintsék a különleges állatfajokat.

Hatalmas állatok az Adyban

Nem ez volt azonban az egyetlen rendezvény Miskolcon, ami nagy sikert aratott. Fergetegesre sikerült az első miskolci MustFeszt is. A több száz embert számláló szüreti felvonulás 10 óra 30 perckor a indult el a Széchenyi és a Kazinczy utcán, amely a Szemere Bertalan utcán és a Mindszent téren keresztül a Papszer utcáig vonult. A menetben számos csoport és hagyományőrző közösség vett részt.

Amíg Miskolcon a kitűnő programokat élvezhettek a városlakók, addig Tokajban a napokban egy különleges régészeti lelet feltárása okozott örömet. Tokaj szívében a föld mélyéről ugyanis egy ritka lelet került elő. Az Aranysas szálló felújítása közben egy különleges régészeti leletre bukkantak: egy több mint másfél évezreddel ezelőtti, szinte sértetlen üvegpohár került elő egy korabeli temetkezés sírjából. Mutatjuk a részleteket.

Ma már a legtöbb modern autóban megtalálható a nappali menetfény (DRL – Daytime Running Light), mégis sok autós bizonytalan abban, mikor kell azt és mikor inkább a tompított fényszórót használni. Vannak, akik rábízzák a döntést az autó elektronikájára, de ez nem mindig jó ötlet. Nézzük, mit mond a KRESZ és a szakember.

A város lakói hónapok óta figyelik, ahogy az új épület szinte gomba módra nő ki a földből, és mostanra már az utolsó simítások zajlanak. Egy év alatt teljesen megváltozott a Pesti út látképe. Ahol tavaly még időnként cirkuszi sátrak álltak, ma már Miskolc legújabb bevásárlóközpontja várja, hogy megnyissa kapuit. Megszereztük a legfrissebb információkat arról, mikor nyit és milyen üzletek költöznek be az új komplexumba.

 

